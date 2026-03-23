La nueva faceta de Raúl Ocampo, exparticipante de ‘MasterChef’: “Es una gran misión”

La partida de Alejandra Villafañe en octubre del 2023 fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles para Raúl Ocampo. Sin embargo, en medio del duelo, el actor de Enfermeras comenzó un proceso de introspección que hoy considera como el inicio de su transformación. Este camino lo llevó a enfocarse en su bienestar físico, mental y emocional. “Hay momentos en la vida donde la misma vida te lleva a decir ‘tienes que cambiar, tienes que mejorar’, no importa cómo lo veas, pero yo entendí ese mensaje y dije ‘lo voy a empezar a hacer’ con hábitos alimenticios, físicos, mentales y eso me empezó a llevar, además, a encontrar muchas herramientas a través de profesionales y gente experta”, dijo el actor en diálogo con Vea.

¿A qué se dedica actualmente Raúl Ocampo?

La participación de Ocampo en MasterChef Celebrity no solo le permitió conectar con una nueva audiencia, sino que también formó parte de su proceso de evolución personal. Más allá de la competencia, el actor vio en esta experiencia una oportunidad para desafiarse a sí mismo, aprender y reconectarse en un entorno completamente diferente al de la actuación. De esta convicción nació “In a Relationship”, el podcast que Ocampo lanzó junto a su mejor amigo, Juan Pablo Casas. “Como artista uno también empieza a tener una responsabilidad que viene con los hábitos. Eso es un poco en lo que yo vivo, en cómo poder ser mejor cada día. Este proyecto lo que dice es que la mejor relación que nosotros podemos tener es con nosotros mismos. Cada vez más hay más voces masculinas que se están alzando, antes era más un tabú, pero qué lindo y positivo es traer este conocimiento y vulnerarse. Si en estos momentos a través de mí, muchos hombres y muchas personas pueden empezar a tener una mejor relación consigo mismo, yo soy su flecho”.

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Raúl Ocampo encontró su propósito de vida

Aunque su carrera sigue siendo una parte esencial de su vida, Ocampo tiene muy claro que su propósito va más allá de simplemente interpretar personajes. Sin embargo, considera que la actuación es una herramienta poderosa para provocar reflexión, incluso a través de roles complejos o negativos. “Cuando uno busca ayudar a otros, también se está ayudando uno mismo. Yo ya había empezado a pensar acerca de mi propósito y como actor, como artista, es poder interpretar personajes alejados de mí que puedan generar una reflexión en la gente y no solo gente buena, eso es lo bueno de la actuación, que yo puedo interpretar a un malo y a través de ese villano la gente diga ‘qué tipo tan detestable, tan malo, yo nunca voy a ser así’, o ‘este man a través de este personaje me mostro unos celos enfermizos, cosas que qué fuerte vivirlas’, entonces pueden reflexionar y decir ‘ya no lo voy a hacer’”, dice el actor.

Pero es como ser humano, donde hoy se enfoca en su mayor objetivo. “Entonces, si mi propósito como actor y como artista es crear personajes, como Raúl Ocampo, como persona, es generar reflexiones, que la gente se pueda ir con un pensamiento, con una idea, con algo que los ayude a mejorar y no es la fórmula mágica, porque yo me he dado cuenta que no es en ‘un dos por tres’, es con constancia, con dedicación, poniéndolo sobre el tiempo y ahí es donde uno ve los cambios más grandes. Mi propósito de vida es convertirme en una mejor persona, hermano, hijo, pareja, mejor amigo y con esas herramientas que estoy adquiriendo, ustedes que las pueden ver y compartir también, las usen para su vida”.

Con una visión renovada y un propósito claro, Raúl Ocampo comenzóeste nuevo capítulo con la firme intención de convertirse no solo en un mejor artista, sino también en una mejor persona. “Este es el proyecto en el que más me he involucrado personalmente, es para mí un gran objetivo, es una gran misión, yo me veo mejorando cada vez más y también veo que a la gente ele puedo ayudar con esto y también es crear comunidad, un parche, y poder decir ‘yo mejoro, tú mejoras, mejoremos esas relaciones con nosotros mismos’. Cuando uno empieza a cambiar sus hábitos, sus pensamientos, sus rutinas, ahí empiezan a crear un mejor yo y ese yo se va a relacionar mejor con los demás. Yo en estos momentos me siento bien, me siento como una persona equilibrada, no les voy a decir que yo soy perfecto, eso es mentira, nadie lo es, pero estoy en una búsqueda y una construcción de un mejor Raúl para que pueda ser un mejor artista para ustedes y un mejor amigo. Este es un año que comencé con toda".