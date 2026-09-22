La presentadora Andrea Guerrero superó el cáncer, pero debe someterse a una nueva cirugía

Andrea Guerrero es periodista deportiva colombiana, originaria de Cúcuta, con más de 20 años de trayectoria cubriendo todo lo relacionado con el mundo del fútbol. Se formó en Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana y dio sus primeros pasos en el ámbito profesional en 2005, cuando se unió a RCN Radio. Allí trabajó en varias emisoras como La FM, La Mega y Antena 2, además de ser parte de las transmisiones de fútbol de Futbolmanía RCN. En 2006, dio un gran salto al Canal RCN, donde desempeñó diversas funciones antes de establecerse como reportera y presentadora deportiva. También tuvo la oportunidad de liderar programas como Noticias RCN y, con el tiempo, llegó a ser la Gerente de Deportes de RCN Televisión, fusionando su experiencia periodística con responsabilidades de dirección.

También hizo parte de ESPN, donde se unió en 2013 como parte del equipo de SportsCenter y Balón Dividido. A lo largo de su carrera ha cubierto eventos como el Mundial de Sudáfrica 2010, el Mundial Femenino de Alemania 2011, el Mundial Sub-20 de Colombia 2011 y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en junio de 2024, cuando fue nombrada presidenta de Win Sports, haciendo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar ese puesto en el canal deportivo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué le pasó a Andrea Guerrero?

Andrea Guerrero compartió por primera vez su diagnóstico de cáncer de piel el 23 de abril de 2026, mediante un emotivo video que subió a su cuenta de Instagram. Allí contó que todo comenzó con una pequeña herida en la nariz que no se curaba y que comenzó a sangrar. Luego de visitar a una dermatóloga y, tras realizarse los estudios pertinentes, le confirmaron que tenía cáncer de piel.

Debido a eso, pasó por una cirugía para extirpar el cáncer y otra para reconstruir su nariz. Luego,ueg supo que el diagnóstico era un carcinoma basocelular. Ahora, después de unos meses luchando contra esa enfermedad, la periodista confirmó a través de sus redes sociales que ya no padece cáncer.“Estoy libre de cáncer, aprendí a cuidarme mucho más del sol y entendí que la paciencia no es saber esperar, es aceptar que hay procesos que no obedecen a mis tiempos”, escribió en un post.

Sin embargo, la comunicadora debe someterse a una nueva intervención quirúrgica, para terminar con su tratamiento. “Esta también soy yo… La próxima semana tengo otra cirugía reconstructiva en la nariz y todavía falta un poco de camino, pero amo mi cicatriz y todo lo que hoy significa para mí".

Una de las reflexiones más profundas que Guerrero compartió a lo largo de su proceso fue sobre cómo percibía el liderazgo y la importancia de mantenerse siempre en movimiento. La periodista admitió que, al lidiar con el cáncer, se encontró cuestionándose si realmente tenía el derecho de hacer una pausa y tomarse el tiempo que necesitaba para sanar. “Yo sé que hay un momento en el que todos dudamos de nosotros… y todavía nos pasa. A mí me pasa todavía, ahorita que pasé por este lado personal del cáncer de piel, llegó un momento en el que dije: ‘Los hombres no se incapacitan. Los presidentes hombres no dejan de ir a la oficina’”.

También había comentado que sentía una presión interna para seguir actuando como líder, a pesar de que su cuerpo le pedía un descanso. “Mientras mi cuerpo me pedía parar, mi cabeza me juzgaba por hacerlo”, compartió. Lidiar con los cambios físicos que quedaron tras la cirugía no fue fácil. Sin embargo, la cicatriz en su nariz se transformó en un recordatorio de una experiencia que, al principio, le resultó difícil compartir.