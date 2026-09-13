La publicación de Valentina Ferrer tras rumores de supuesta ruptura con J Balvin

J Balvin y Valentina Ferrer han conformado una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. El cantante colombiano y la modelo argentina llevan casi una década de relación y son padres de Río, su único hijo.

¿Qué pasó con J Balvin y Valentina Ferrer?

Durante estos años, la pareja ha demostrado tener una relación fuerte y muy cercana. Aunque no son de compartir muchos detalles sobre su vida amorosa en las redes sociales y prefieren mantener su privacidad alejada de la atención pública, tanto J Balvin como Valentina Ferrer han dejado entrever en varias ocasiones el cariño y la complicidad que comparten. Sus apariciones juntos y algunos de los mensajes que se han intercambiado públicamente reflejan el lazo que han forjado con el tiempo, especialmente desde que se convirtieron en padres.

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No obstante, en los últimos días han surgido especulaciones sobre una supuesta crisis que estarían atravesando en su relación. Los rumores empezaron a tomar fuerza después de que Valentina Ferrer hiciera una publicación en TikTok. En el video, la modelo aparece en una calle, mientras suena de fondo la canción Alguien que me amaba de Karol G. La elección de esta canción no pasó desapercibida para sus seguidores, ya que la letra cuenta una historia de amor llena de altibajos, promesas incumplidas y sentimientos que parecen reflejar una relación que ha llegado a su fin. Para algunos, esta publicación podría interpretarse como una indirecta sobre su situación amorosa.

“¿Será que nos quiere decir algo?”, “siento que nos está hablando en código secreto”, “¿Terminó con Balvin?”, “nos confunde con esa publicación”, “siempre los vi como el agua y el aceite”, “seguro terminaron”, son algunos de los comentarios que han surgido en redes sociales.

Al parecer hay una ruptura entre Valentina y J balvin por supuesta infidelidad del cantante.👀👀👀 pic.twitter.com/l2KMzhOzph — calpiiiii (@vsbsbsbbsbz) September 11, 2026

¿Valentina Ferrer se pronunció tras rumores de ruptura con Balvin?

La situación ha captado la atención de la prensa y las redes sociales, especialmente porque ocurre solo unos días después de que Ferrer compartiera públicamente detalles sobre su relación con el cantante colombiano. En una entrevista con el medio brasileño gshow, justo antes de la actuación de J Balvin en Rock in Rio, la modelo habló sobre los casi diez años que ha estado junto al artista y compartió cómo han construido su dinámica como pareja y familia.

Recientemente, luego de los rumores, la modelo argentina publicó un nuevo video en TikTok donde aparece en compañía de su hijo, Río. Junto al clip, escribió: “Un rato libre, aprovechando a recargar energía. Mi Todo”. Además, acompañó las imágenes con una canción de fondo: Solecito vení de Greeicy Rendón y Rawayana.

Hasta el momento, ni ella ni el intérprete de Mi gente se han pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir esos rumores. Sin embargos, sus seguidores han expresado su preocupación: “creo que hay cosas que no nos están contando”, “no estás sola, aquí estamos”, “a buen entendedor, pocas palabras”, “el amor de un hijo lo cura todo”,”tus indirectas son muy directas”.