La razón por la que Jorge Rausch no se hace implantes de cabello

Jorge Rausch es considerado por participantes y televidentes como uno de los jurados más exigentes de MasterChef Celebrity Colombia. Sin embargo, su carisma y estilo único también lo hacen uno de los favoritos.

La popularidad del chef es evidente a través de redes sociales, por ejemplo, donde suele compartir e interactuar con su numerosa comunidad de seguidores. Tal y como ocurrió en horas recientes, cuando participó de una dinámica llamada ‘preguntas y respuestas’, en la que se confesó sobre varios temas personales.

Jorge Rausch no solo es cocinero en su propio restaurante y jurado de 'MasterChef', sino que también es imagen de varias marcas de alimentos. Fotografía por: RCN

¿Por qué Jorge Rausch no se hace implantes de cabello?

Este fue una de las dudas que recibió el bogotano de 54 años, teniendo en cuenta que desde hace un par de años comenzó con una transformación física que le ha dejado óptimos resultados.

Sin embargo, contrario a lo que muchos esperaban, Jorge Rausch no está dispuesto a cambiar este aspecto de su estilo, entre otras razones, porque hace parte de su sello personal.

Puedes leer también: Karen, del Desafío, demostró dotes de modelo en ‘Día a Día’ y recibió grata sorpresa

“¡No, jamás! Yo con pelo no soy nadie”, expreso el jurado de MasterChef Celebrity, quien ha estado en todas las ediciones del formato colombiano.

Así se veía Jorge Rausch con cabello:

La peor experiencia de Jorge Rausch en la cocina

En su cuenta de TikTok, el famoso chef compartió un relato en el que recordó uno de los momentos más tensos y complejos que ha vivido en su carrera. Según él, todo ocurrió en el evento de celebración de una boda.

“Hace más de 10 años me tocó hacer la comida para un matrimonio, superelegante y muy fino, de unas 500 personas. Este fue un proyecto que, incluso, yo asesoré y diseñé, entonces tenía todo controlado con la gente que había llevado de Bogotá (...) Era entrada fría, entrada caliente y después el pescado. Empezamos a despachar pescados, eran un montón y corrimos hasta que se acabaron los pescados. Me abracé con los muchachos porque habíamos estrenado la cocina y nos ‘había ido bien’”, expresó inicialmente.

Aunque parecía que Jorge Rausch y su equipo habían sacado todo adelante, una amarga sorpresa se llevó el jurado de MasterChef Celebrity cuando le notificaron que un centenar de personas faltaban por recibir el plato fuerte: “De repente, entra Alejandro y me dice que hacen falta 100 platos, o sea, 100 pescados. Ya estábamos limpiando. Nos ponemos a buscar y me encuentro una caja con pescados. A uno de los cocineros se le olvidó meter a cocinar una caja con los pescados”.

Seguir viendo: Así reaccionó Miguel Melfi cuando le preguntaron por Dominica Duque

“Me acuerdo que me agarré la cabeza y le decía al tipo: ‘¿Usted qué hizo?’, y el tipo lloraba desconsolado. Llegó el dueño de la fiesta y me dijo que si mandábamos a los comensales por postre o que si esperaran. Le dije que no, que me esperara 15 minutos y le tenía los otros 100 platos. A los 15 minutos sacamos los platos (...) Fue la primera vez que algo me fallaba a esa magnitud. Fue muy complicado. La enseñanza de eso es que todo hay que contarlo en la cocina, hay que estar encima de absolutamente todos los detalles”, concluyó Jorge Rausch en su publicación.