Así reaccionó Miguel Melfi cuando le preguntaron por Dominica Duque

Uno de los momentos más polémicos en La casa de famosos Colombia lo protagonizó Alejandro Estrada, cuando ingresó al reality show por unos minutos para terminar su matrimonio con Nataly Umaña, quien le fue infiel en el programa con Miguel Melfi.

A partir de ese momento, los nombres de los actores y el cantante han sido vinculado en varias ocasiones. Tal y como sucedió recientemente, cuando al panameño le preguntaron por Dominica Duque, la nueva novia de Estrada.

¿Qué dijo Miguel Melfi sobre Dominica Duque?

En una entrevista que concedió a Tropicana, al exparticipante de La casa de los famosos aprovecharon para abordarlo sobre varios temas relacionados a Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

“¿Conoces a Dominica Duque?”, le preguntaron a Miguel Melfi, quien sorprendido respondió: “No, no sé quién es”. Posteriormente, cuando le explicaron que se trata de la nueva novia de Alejandro Estrada, agregó: “No, ni idea”.

Las palabras de Melfi hicieron recordar unas que Umaña entregó hace varias semanas a Lo sé todo, cuando le preguntaron por su opinión sobre la nueva pareja de su ex.

“Yo siempre voy a estar feliz con su felicidad, obviamente. Claro, después de una relación tan larga lo mínimo que podemos hacer es ser amigos, entendernos y respetarnos (...) Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz (...)Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”, dijo Nataly en aquella ocasión.

La crítica de Miguel Melfi a su aventura con Nataly Umaña

En una charla con Camilo Pulgarín y su personaje de María José, el panameño aseguró que involucrarse con la actriz tolimense fue lo peor que le pasó en La casa de los famosos.

“Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar. En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sentía, por el gusto, por todo ese tipo de cosas y siento que cuando se trata de emociones y sentimientos uno no los puede controlar. Eso es real, uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente (...) Fue el peor momento, me siento tonto, fue el momento más bajo”, dijo Miguel Melfi.

“Siento que, si no hubiese pasado eso, yo no habría entendido las consecuencias de algo que ya he hecho y que yo consideraba como normal. Viendo toda esta situación me di cuenta de lo feo que es cuando uno es egoísta, no tiene empatía por los demás y no se da cuenta de lo mucho que puede lastimar a alguien con sus acciones (...) En ese momento no tomé las decisiones correctas, pero eso forjó al Miguel que estás viendo hoy en día”, comentó Melfi.