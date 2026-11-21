Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura‘, volvió a hablar de los problemas de salud que enfrenta desde hace más de una década. La creadora de contenido compartió que se sometió a dos nuevos procedimientos médicos con la esperanza de encontrar alivio para los fuertes dolores crónicos que afectan su calidad de vida.

La influenciadora publicó imágenes desde una clínica y explicó que el miércoles 18 de noviembre recibió dos bloqueos médicos. "Yo ayer con mi fe como un grano de mostaza, haciéndome dos bloqueos más ayer a ver si nos ayudan con el dolor", escribió en sus historias de Instagram.

Aunque mantiene la esperanza de que estas intervenciones contribuyan a controlar las molestias, ‘La Segura’ reconoció que continúa atravesando días difíciles. "Tengo mucho dolor", manifestó en otra publicación. Según explicó, el propósito de los procedimientos es disminuir la intensidad de los síntomas y mejorar su bienestar, no necesariamente eliminar por completo una condición que la acompaña desde hace años.

Cabe recordar que los bloqueos son procedimientos en los que los especialistas administran medicamentos cerca de determinados nervios para interrumpir temporalmente las señales de dolor. La creadora de contenido no especificó qué tipo de bloqueos recibió ni cuáles fueron los medicamentos utilizados.

¿Por qué ‘La Segura’ sufre de dolores crónicos?

Para entender los problemas de salud que enfrenta Natalia Segura es necesario remontarse a noviembre de 2013, cuando fue víctima de un atentado armado en Cali. En ese momento tenía 18 años y recibió dos impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal.

La propia influenciadora ha contado que uno de los proyectiles le ocasionó una lesión medular que afectó la movilidad de sus piernas. Después del ataque, permaneció durante varios meses sin poder caminar y tuvo que someterse a intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de rehabilitación.

Los pronósticos iniciales fueron difíciles. Los médicos le advirtieron que podía perder definitivamente la movilidad de sus extremidades inferiores. Sin embargo, con el paso del tiempo y las terapias consiguió volver a caminar.

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La recuperación no significó que desaparecieran las consecuencias del atentado. ‘La Segura’ explicó que las lesiones le dejaron secuelas neurológicas y un trauma raquimedular, condición que puede provocar alteraciones en la sensibilidad, la movilidad y la transmisión de las señales nerviosas.

Desde entonces, ha experimentado episodios de dolor intenso, rigidez muscular y dificultades para realizar movimientos cotidianos. También ha contado que el frío puede aumentar la rigidez de su cuerpo y que actividades como correr o utilizar tacones representan una dificultad.

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A estas complicaciones se sumaron los problemas relacionados con los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos. La sustancia migró hacia otras zonas y le ocasionó complicaciones que requirieron varias cirugías para retirar el material.

Los tratamientos que ‘La Segura’ ha intentado para controlar el dolor

En los últimos años, Natalia ha recurrido a diferentes alternativas médicas para intentar mejorar su condición. Entre ellas se encuentran los bloqueos para controlar el dolor, las cirugías relacionadas con la extracción de biopolímeros y otros procedimientos especializados.

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En abril de 2026, se sometió a la implantación de un neuroestimulador, dispositivo que utiliza impulsos eléctricos para modular las señales de dolor que transmite el sistema nervioso. Sin embargo, la experiencia no tuvo los resultados esperados y, después de experimentar un aumento de las molestias, terminó retirándoselo.

En octubre de este año, una nueva crisis de dolor la llevó a recibir atención hospitalaria. Los exámenes médicos detectaron alteraciones en un disco intervertebral y un pequeño fragmento metálico superficial cerca de la columna. Los especialistas evaluaron diferentes alternativas y optaron inicialmente por realizarle un bloqueo.

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