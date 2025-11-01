La Segura pasó por el quirófano. Estas fueron las cirugías estéticas que se realizó

Luego de dar a luz a su primogénito, Lucca Baladán Segura, el 12 de abril de este año, a través de sus redes sociales, Natalia Segura, conocida como La Segura, había revelado que tenía planeado mejorar su apariencia física a través de unos procedimientos estéticos. Este fin de semana, finalmente sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados.

¿Qué cirugías se hizo La Segura?

“Esto va a ser la transformación más grande de Colombia porque es que yo estoy muy desaguada”, dijo la influenciadora. Enseguida, el profesional médico que la atendió reveló todos los detalles de los procedimientos que le realizó.

Empezaron con una cirugía por la parte de la espalda. Debido a las secuelas de los biopolímeros, la exparticipante de La casa de los famosos tenía “la nalga totalmente descendida y sin volumen”. Para ellos, le realizaron un ligfting de glúteos utilizando toda esa piel de la espalda para darle volumen a su retaguardia.

Además, a La Segura también le realizaron una liposucción de toda la espalda tipo lipo inyección. Debido a su embarazo, aumentó bastante de peso, dejándole una diástasis de la pared abdominal, por lo que le realizaron una abdominoplastia. Finalmente, le hicieron un cierre de todos los músculos de la pared abdominal, todo con el fin de hacer una reconstrucción muscular, definición corporal y tener una armonía total de su figura.

Así quedó La Segura tras procedimiento estético

En su cuenta de Instagram donde tiene 10,3 millones de seguidores, la caleña apareció este viernes 31 de octubre mostrando cómo quedó: “Nueva tendencia… disfraz de TUNEADA. Happy Halloween hermanas, todo salió muy bien, gracias por todos sus mensajes, las amo”, escribió.

En las imágenes aparece con unas vendas en su cuerpo y además se puede evidenciar algunos hematomas que le quedaron tras el procedimiento estético. Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por haber tomado esa decisión: “quedarás regia”, “muy bella”, “se le ve muy linda Segura, pronto veremos los verdaderos resultados”, “va a quedar la misma de sus inicios, espectacular, bella, apoteósica, igual estabas hermosa, pero es cómo te sientas mejor”, “así estés tuneada no pierdes el sentido del humor, recupérate pronto, vas a quedar más mamacita”, “toda fuerte, no parece que hayas pasado por el quirófano. Te veo bien”, comentaron.