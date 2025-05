La Segura revela delicado estado de salud: “No puedo ni caminar”

La influencer Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, se convirtió en madre por primera vez hace poco más de un mes. La llegada de su hijo Lucca junto a su novio, el pastelero uruguayo Ignacio Baladán, se dio en una emotiva publicación que decía: ¡Bienvenido, Lucca! En la que la colombiana compartió post con la revista People en español.

Durante este mes, la influencer estuvo enfocada en su rol como mamá, publicando varios momentos importantes en esta nueva etapa. Sin embargo, este domingo, Segura preocupó a sus seguidores con un video en el que se le vio bastante adolorida. “El dolor que yo tengo en la planta de los pies, la neuropatía tan impresionante, no se las puedo explicar. No puedo ni caminar, se los juro”, contó. Odio sentirme así, les juro que hay momentos donde me provoca arrancarme la mitad del cuerpo, y como que no aguanto más", agregó Segura.

Entre sus declaraciones, también confesó que el dolor que siente le está impidiendo pasar tiempo de calidad con su hijo, y ha buscado otras formas de compartir con él que no le impliquen tanto dolor físico.

“Si ustedes siguen a personas con dolores crónicos o con alguna enfermedad y los ven bien en sus redes sociales, y de la nada están como yo estoy, no los juzguen, no tienen idea de lo que pasamos detrás de la pantalla, de los matices a diario que uno tiene”, concluyó La Segura.

¿De qué sufre La Segura?

La influencer ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de los años, los cuales ha compartido abiertamente con sus seguidores. Hace un tiempo, se sometió a procedimientos estéticos en los que le inyectaron biopolímeros en los glúteos. Con el tiempo, esta sustancia le generó múltiples complicaciones de salud, incluyendo dolores crónicos, infecciones y la necesidad de someterse a varias cirugías para retirar el material. En una de estas intervenciones, se detectó la presencia de una bacteria que le causaba pus e infección, lo que obligó a una cirugía de urgencia.

Además, en 2013, La Segura fue víctima de un atentado en el que recibió dos impactos de bala, lo que le causó un trauma raquimedular. Este incidente le dejó secuelas neurológicas, incluyendo dolores crónicos y neuropatía, que han afectado su calidad de vida desde entonces.

En 2022, La Segura fue hospitalizada debido a una intoxicación causada por un parche recetado para aliviar sus dolores crónicos. Ella misma describió esta experiencia como un “envenenamiento por fármacos”, aclarando que no estaba relacionada con los biopolímeros.

A pesar de estos desafíos, La Segura ha mantenido una actitud positiva y ha compartido su proceso de recuperación con sus seguidores, destacando la importancia de la salud y la resiliencia frente a las adversidades.