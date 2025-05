La Segura vive difícil reto como mamá primeriza por problemas de salud: “me afecta”

El 12 de abril, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, dio a luz a Lucca, su primogénito. A través de sus redes sociales, la influenciadora caleña ha compartido el proceso de su maternidad y el crecimiento de su bebé. “Dios sabía que te necesitaba… Gracias por elegirme como tu mamá mi príncipe hermoso. Te amo y amo ser tu mamá“, escribió hace unos días en su Instagram.

La Segura e Ignacio Baladán habla de su experiencia como padres

En el marco de los Premios Heat 2025 que se llevan a cabo en Medellín, La Segura llegó acompañada de Ignacio Baladán, su esposo, al hotel Intercontinental para las entrevistas face to face.

Vea dialogó con ellos sobre su faceta como padres. En el caso de la influencer, después de un poco más de dos meses, es la primera vez que dejaba a su hijo en casa para salir a trabajar.

“Me ha ido muy bien, gracias a Dios, con ganas de, literalmente, salir corriendo a ver a nuestro hijo. Es la primera vez que, en mi caso, salgo a trabajar fuera de casa y creo que ha sido como raro”, dijo.

Por su parte, el chef uruguayo reveló: “hemos querido salir de todo para ir a ver cómo está y ver las cámaras, llamar a las chicas que nos están ayudando, pero muy bien, gracias a Dios nos acompañan personas que nos ayudan con el bebé mientras disfrutamos de los Premios Heat”.

Los retos de La Segura y su esposo siendo padres primerizos

Lucca Baladán Segura tiene un poco más de dos meses de nacido. A través de sus redes, los creadores de contenido han compartido abiertamente el proceso de crecimiento del bebé. Baladán reveló cuál ha sido el desafío más grande que ha enfrentado como papá: “lo más duro para mí es sacar el pañal y que no me orine”, dijo a manera de broma. Enseguida, reconoció: “lo más difícil en realidad es no saber qué le pasa cuando llora, tratar de entenderlo, pero día a día nos vamos entendiendo mejor. Todos los días es un reto nuevo, pero es más amor día a día, así que todo se puede superar”.

Por su parte, la influeciadora aseguró que los dolores crónicos que sufre en su columna han hecho que su maternidad sea un reto:

“para mí lo más duro es las cargadas por un largo tiempo, mi hijo por lo general no le gusta que lo cargue sentado y yo, por mi condición de salud, se me complica un poco. Aquí donde estoy, estoy partida del dolor, estar mucho tiempo parada me afecta, pero de resto yo lo maniobro, ejerzo mi rol como mamá espectacular, le hago sus bañitos, todo. Creo que esta experiencia ha sido hermosa y retadora al mismo tiempo, para no romantizar la maternidad y la paternidad, creo que es hermosísima, pero es de trabajo, paciencia y, sobre todo, mucho amor”, aseguró.

De hecho, hace unos días, La Segura publicó un video respondiendo las críticas que le han dejado sus seguidores por usar una scooter para movilizarse, incluso, en su propia casa.

“Ahora a todo el mundo le dio por opinar como si vivieran en mi columna. Qué fácil es opinar desde afuera. Simplemente encontré una forma de vivir mejor y soy juzgada por eso”, dijo. En ese mismo clip, recordó los dos impactos de bala que sufrió hace varios años y los problemas de salud q