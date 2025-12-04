‘La Suprema’, ex de Blessd, confirmó relación con conocido futbolista ¿De quién se trata?

La creadora de contenido Nicole Rivera —mejor conocida como ‘La Suprema’— volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras oficializar una nueva relación sentimental. La antioqueña, quien tiene un pasado amoroso con el cantante de reguetón Blessd, compartió una publicación que sorprendió y, de paso, despejó cualquier duda sobre su situación actual.

Así confirmó ‘La Suprema’ su nuevo noviazgo

La confirmación llegó directamente desde su cuenta de Instagram el pasado 2 de diciembre. Allí publicó un carrete de fotografías que dejaba poco espacio para la especulación: aparecía tomada de la mano, abrazada y hasta besándose con el futbolista colombiano Brahian Palacios. Las imágenes, compartidas en formato de colaboración, incluían además un mensaje breve que se convirtió en la clave del anuncio.

En la descripción, la creadora de contenido escribió una frase que varios interpretaron como una declaración abierta: “Y fue así…”. El futbolista replicó el mensaje en la publicación colaborativa, dando por hecho que el romance ya no era un secreto. La reacción no tardó en llegar: en cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de comentarios y reacciones.

Otro detalle que llamó la atención fueron los escenarios de las fotografías. Varias coincidían con locaciones en Dubái, ciudad donde reside Palacios debido a sus compromisos profesionales. Algunos seguidores habían detectado estas coincidencias semanas antes, lo que inicialmente alimentó los rumores de una posible relación.

¿Quién es Brahian Palacios, el nuevo novio de ‘La Suprema’?

Brahian Palacios Alzate, de 23 años, es un futbolista colombiano con proyección internacional. Formado en Atlético Nacional, hizo parte de los títulos recientes del club en la liga colombiana, la Copa Colombia y la Superliga. Su desempeño le abrió puertas en el exterior, lo que lo llevó al Atlético Mineiro de Brasil, propietario de sus derechos deportivos.

Actualmente, Palacios juega en el Al Wasl FC de la UAE Pro League, en Emiratos Árabes Unidos, donde permanecerá cedido hasta junio de 2026. Su residencia en Dubái fue precisamente uno de los indicios que los seguidores identificaron en las publicaciones de La Suprema, pues varias de sus fotos recientes coincidían con los lugares donde se mueve el futbolista.

Además de su carrera en clubes, el jugador integró la Selección Colombia Sub-23, consolidando un perfil que lo ubica entre los jóvenes talentos en el exterior.