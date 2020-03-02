La teoría crece: Alexis Stone afirma que se hizo pasar por Jim Carrey en los Premios César

La aparición de Jim Carrey en los Premios César 2026, donde recibió un reconocimiento honorífico, terminó desatando una inesperada controversia en redes sociales. Lo que debía ser un momento de homenaje se convirtió en motivo de debate luego de que varios usuarios señalaran supuestos cambios en su apariencia física, como una variación en el color de sus ojos y diferencias en el tono de su voz.

Las comparaciones con registros anteriores circularon rápidamente en plataformas digitales y alimentaron todo tipo de especulaciones. Mientras algunos defendieron que se trataba de efectos de iluminación, maquillaje o del paso natural del tiempo, otros impulsaron teorías conspirativas que sugerían que quien subió al escenario no era realmente el actor, sino un doble o incluso un supuesto “clon”. En cuestión de horas, el tema escaló y dividió opiniones.

En medio del debate, quien decidió pronunciarse fue Alexis Stone, artista británico reconocido por sus transformaciones hiperrealistas y su trabajo como maquillador y performer. A través de sus redes sociales, aseguró que fue él quien se hizo pasar por el actor canadiense durante la ceremonia, lo que añadió un nuevo giro a la polémica.

Así se habría transformado Alexis Stone en Jim Carrey

En medio del ruido que generó la aparición del actor en la gala, Alexis Stone publicó una breve galería en su cuenta de Instagram que representaría la “transformación”. Como descripción a estas fotos escribió: “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”, una frase que rápidamente volvió a encender la conversación en redes.

Contrario a otras ocasiones, las imágenes compartidas no incluyeron un detrás de cámaras ni documentaron el proceso completo de caracterización. En cambio, mostraron una máscara protésica acompañada de dientes falsos y una peluca oscura que habría utilizado para hacerse pasar por el reconocido intérprete.

Pese a la repercusión que generó la publicación, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde la versión de Alexis Stone. El entorno de Jim Carrey no se ha pronunciado sobre el tema y tampoco se ha aclarado si la aparición en la gala respondió a una intervención artística o a una estrategia mediática.

Mientras la conversación continúa abierta, muchos usuarios esperan una declaración directa del actor que confirme o desmienta la afirmación y, en caso de que se tratara efectivamente de una caracterización planificada, explique cuál habría sido el propósito detrás de una acción que terminó generando teorías, especulación y debate internacional.

Cabe recordar que, en el pasado, Alexis Stone se ha caracterizado a la perfección en figuras ampliamente reconocidas como Glenn Close, Anna Wintour, Jack Nicholson, Lana Del Rey, Jocelyne Wildenstein y Donatella Versace.

