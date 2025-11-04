‘La Toxicosteña’ y su antiguo mánager protagonizan fuerte enfrentamiento

El nombre de 'La Toxicosteña‘, como es conocida la influenciadora Cindy Ávila, volvió a ser tendencia en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión no fue por sus contenidos musicales o su característico sentido del humor, sino por un fuerte cruce de declaraciones con Oswaldo Arcia, su exmánager, con quien sostuvo una relación laboral que hoy se ha convertido en un enfrentamiento público.

El conflicto, que inicialmente parecía una diferencia profesional, terminó escalando cuando ambos comenzaron a publicar mensajes y videos en sus redes personales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia acusó a su antiguo representante de supuestas irregularidades económicas durante el tiempo que trabajaron juntos y afirmó tener evidencias que respaldarían sus señalamientos.

“No voy a permitir más abusos, y mucho menos que se metan con mis hijos”, expresó ‘La Toxicosteña’, quien anunció que continuará revelando pruebas para sustentar su versión.

Fuertes declaraciones de Oswaldo García sobre ‘La Toxicosteña’

En horas recientes, la disputa se tornó más tensa cuando Oswaldo Arcia respondió públicamente a las acusaciones en su contra. A través de varias historias de Instagram, el exmánager lo negó todo y, además, lanzó comentarios personales hacia la creadora de contenido, a quien calificó de “fracasada”.

En medio de esas declaraciones, el hombre llegó a referirse a los hijos de ‘La Toxicosteña’ y a supuestas dificultades económicas que habrían enfrentado. Además, hizo otros graves señalamientos relacionados con Yina Calderón y con La casa de los famosos Colombia.

“Se preparan que voy a subir las notas de Johan Zurita (hijo de La Toxi Costeña) pidiendo comida porque tenía hambre (...) O publico las notas de voz hablando de Yina Calderón y de las hermanas. No sé las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas...Tan bien que ellas se han portado con ella (...) O publico las notas del productor de ‘La casa de los famosos’, con el que te comías gratis, y vemos si el Canal RCN toma acciones sobre el personaje”, se leyó en los posteos de Oswaldo Arcia.

La respuesta de ‘La Toxicosteña’ a su exmánager

Frente a estos comentarios, la sincelejana reaccionó con firmeza y compartió capturas de pantalla y comprobantes de pago que, según ella, desmienten las afirmaciones del exrepresentante. “Aquí está todo lo que él dice que no pagué, no necesito que nadie me mantenga”, aseguró en una de sus publicaciones.

Sin embargo, la controversia no terminó allí. ‘La Toxicosteña’ denunció haber recibido un mensaje anónimo con un tono amenazante, en el que se le advertía que “se había metido con una familia”. Ante esto, hizo una publicación en la que responsabilizó directamente a Oswaldo Arcia, así como a la pareja del empresario, por cualquier eventualidad que pueda afectarla a ella o a sus hijos.

La situación ha dividido a los usuarios de redes sociales. Mientras algunos defienden a la influenciadora por enfrentar públicamente lo que considera una injusticia, otros recomiendan prudencia y piden que ambos presenten pruebas claras antes de continuar ventilando el conflicto.

‘La Toxicosteña’, quien ganó notoriedad tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reiteró que no permitirá que se afecte la imagen de su familia y que seguirá contando su versión de los hechos. Por ahora, Oswaldo Arcia no ha realizado nuevos pronunciamientos, aunque dejó entrever que también divulgará su “verdad” en los próximos días.