‘La Traviesa’, influenciadora colombiana, habría sido asesinada en medio de un asalto

Una tragedia sacude al mundo digital en Colombia. Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como La Traviesa RP, murió tras ser atacada con arma blanca en el sur del Valle de Aburrá. La joven influenciadora, de 26 años, era reconocida por sus videos de humor, bromas y retos, con los que había logrado reunir más de 216.000 seguidores en Facebook y cerca de 27.000 en TikTok.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ‘La Traviesa’?

El caso, que ha generado conmoción entre sus seguidores, se presentó en la noche del viernes 17 de octubre, cuando la mujer fue llevada de urgencia a la Clínica Las Vegas, en Medellín. Allí llegó gravemente herida, con múltiples lesiones ocasionadas con cuchillo.

A pesar de los esfuerzos médicos, ‘La Traviesa’ falleció minutos después de su ingreso.

Según el relato del hombre que la acompañaba —quien sería su exnovio y conductor de una plataforma de transporte—, todo ocurrió durante un presunto intento de hurto en la vía que conecta a Medellín con el municipio de Caldas. De acuerdo con su testimonio, cuando se desplazaban en un vehículo por el sector conocido como ‘La Y’, habrían sido interceptados por dos sujetos en moto. Uno de ellos los atacó para robarlos, provocando las heridas que le causaron la muerte a la joven. El conductor aseguró que también resultó herido levemente en un brazo.

Sin embargo, la versión del testigo es objeto de investigación. Las autoridades incautaron los celulares del hombre y el de la víctima, además de analizar las cámaras de seguridad de la zona y las manchas de sangre encontradas en el vehículo.

Familia de ‘La Traviesa’ no cree en la primera versión de su muerte

La familia de Estefanía, por su parte, duda del relato ofrecido por el exnovio. En diálogo con Teleantioquia Noticias, el padre de la influenciadora expresó su desconfianza: “Dicen que los abordaron dos muchachos en una moto para robarlos y que, en medio del forcejeo, le pegaron una puñalada a mi hija, pero no se llevaron absolutamente nada”. Según la versión del familiar, la joven aún tenía su cadena de oro, sus anillos y su celular.

El papá de ‘La Traviesa’ también cuestionó por qué el hombre decidió llevarla hasta una clínica en Medellín, en lugar de trasladarla a un centro médico más cercano en el sur del Valle de Aburrá. Además, un amigo de la víctima contó que minutos antes del ataque logró hablar con ella por teléfono y la escuchó llorando, mientras se oía la voz de un hombre alterado antes de que la llamada se cortara.

Mientras los investigadores analizan todas las pruebas, miles de seguidores lamentan la muerte de una joven creadora de contenido que, desde hace cuatro años, había construido una comunidad digital en torno al humor y la espontaneidad. Las autoridades han reiterado que el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables del crimen.