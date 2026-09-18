Lady Gaga: revelan nombre, sexo y otros detalles de su bebé con Michael Polansky

La artista Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, viven una nueva etapa como padres. El nacimiento de su bebé se conoció el pasado 11 de septiembre, después de que la pareja fuera vista en California durante un paseo junto a su nuevo integrante de la familia. Las imágenes permitieron confirmar que ambos habían dado la bienvenida a su primer descendiente, aunque hasta entonces habían mantenido en privado buena parte de los detalles relacionados con su llegada.

Ahora, casi una semana después de hacerse pública la noticia, salieron a la luz nuevos datos sobre el bebé de Gaga y Polansky. Entre ellos están su nombre, su sexo, la fecha y hora exactas de su nacimiento y un detalle relacionado con el proceso mediante el cual la pareja se convirtió en padres.

¿Cómo se llama la bebé de Lady Gaga y cuándo nació?

La hija de la pareja es una niña y su nombre completo es Rose Bean Polansky. Así lo reveló TMZ, que tuvo acceso a su certificado de nacimiento. El documento permitió conocer la identidad de la nueva integrante de la familia, cuyo nacimiento había sido mantenido en privado por la pareja.

De acuerdo con ese certificado, Rose nació el 9 de junio de 2026, varias semanas antes de que sus padres fueran vistos públicamente con ella. El documento también precisa que el nacimiento ocurrió a las 11:19 de la noche, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

El nacimiento, por lo tanto, ocurrió meses antes de que la noticia se hiciera pública. Durante ese tiempo, Gaga y Polansky mantuvieron la llegada de su hija lejos de los reflectores, hasta que las primeras imágenes de la pareja con la bebé comenzaron a circular en septiembre.

El nombre también ha despertado interés por su posible relación con la trayectoria artística de la cantante. Según People, una fuente vinculó el nombre Rose con ‘La Vie en Rose’, canción que Gaga interpretó en la película ‘A Star Is Born‘. Además, la artista tiene tatuada una rosa en la espalda como referencia a esa interpretación. El segundo nombre, Bean, ha sido relacionado con el cantante y activista Carl Bean, cuya canción ‘I Was Born This Way’ sirvió de inspiración para el tema de Gaga ‘Born This Way’. Estas explicaciones, sin embargo, no han sido confirmadas públicamente por la cantante.

Lady Gaga tuvo a su hija mediante gestación subrogada

Otro de los datos que llamó la atención está relacionado con la forma en que Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres. Según TMZ, la pareja recurrió a una gestante subrogada para tener a Rose Bean Polansky.

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El reporte precisa que se trató de una modalidad en la que la mujer que lleva adelante el embarazo no aporta el óvulo. Es decir, la gestante no tiene vínculo genético con el bebé, pues el embarazo se desarrolla a partir de un embrión creado mediante fecundación in vitro.

Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente la identidad de la gestante ni se conocen detalles sobre las circunstancias específicas del proceso. Tampoco se han explicado públicamente las razones por las que Gaga y Polansky optaron por esta alternativa.

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Lady Gaga y Michael Polansky. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

La llegada de Rose se produjo después de varios años en los que Lady Gaga ha hablado públicamente de su deseo de convertirse en madre. La cantante y Polansky hicieron pública su relación en 2020 y se comprometieron en 2024. Desde entonces, Gaga había expresado en diferentes entrevistas su intención de formar una familia.

Durante los meses posteriores a la llegada de la bebé, la pareja habría optado por mantener un perfil bajo y dedicar tiempo a su nueva vida familiar. People informó que ambos se tomaron un periodo para estar con su hija después de las actividades profesionales de Gaga, quien terminó su gira en abril. Una fuente citada por la publicación aseguró que la artista está disfrutando especialmente esta etapa y que la maternidad era un proyecto que había deseado durante años.

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Por ahora, Lady Gaga y Michael Polansky no han hecho un anuncio público detallado sobre Rose ni han ofrecido declaraciones sobre el proceso de gestación.

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