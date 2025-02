Lady Tabares, de ‘LCDLF’, reveló por qué su hijo menor está en la cárcel

Tal y como lo hicieron otros de sus compañeros, Lady Tabares participó recientemente en ‘línea de vida’, una actividad en la que los participantes de La casa de los famosos hacen un repaso por su historia.

Fue entonces cuando la actriz, recordada por su protagónico en La vendedora de rosas, mencionó que tiene dos hijos. Sin embargo, el menor está en la cárcel.

¿Por qué el hijo de Lady Tabares está en la cárcel?

Según contó la antioqueña, su hijo menor está privado de la libertad por culpa de la misma persona que la llevó a ella a prisión hace más de 20 años.

“Tengo dos (hijos): de 24 años y de 22 años. Infortunadamente, el menor está en la cárcel, desde hace muy poco. Todo por culpa del papá, que es la misma persona que me llevó a mí a la cárcel”, explicó inicialmente.

“Yo me meto con él, llega en un carro y él me dice que si lo voy a acompañar a tal parte. Llegamos a una parte y hay una finca. Él se baja, yo me bajé normal. No vi ninguna situación extraña en absoluto. Pasados seis meses, en agosto del año pasado, cae a mi casa el CTI de la Fiscalía, como si estuvieran capturando al capo de capos. ‘Que queda detenido por homicidio agravado, que no sé qué’. ¿Que qué?”, agregó Lady Tabares.

¿Por qué Lady Tabares estuvo en la cárcel?

Fue condenada por los delitos de homicidio y hurto agravado. Según las investigaciones, estuvo involucrada en el asesinato de un taxista en Bello, municipio del departamento de Antioquia, en el año 2002.

A pesar de la condena, Lady Tabres siempre ha mantenido que es inocente y señaló como injustos los 12 años que permaneció en prisión, así como el tiempo que estuvo en detención domiciliaria.

Su historia personal, marcada por la superación y la resiliencia, la ha convertido en un referente para muchos. Ahora, con su participación en La casa de los famosos Colombia 2, la paisa tiene la oportunidad de mostrar una nueva faceta de su personalidad y de conectar con el público de una manera más cercana.