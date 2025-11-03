Lamine Yamal habló por primera vez de su ruptura con Nicki Nicole ¿Infidelidad?

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, confirmada hace apenas unos meses, captó la atención de los medios tanto en España como en Latinoamérica. La unión entre el joven talento del Barcelona y la reconocida artista argentina generó gran expectativa, no solo por la popularidad de ambos, sino también por el contraste entre el mundo del fútbol y el de la música urbana.

Sin embargo, esa historia llegó a su fin. El futbolista español lo confirmó recientemente durante una entrevista, en la que se refirió abiertamente al cierre del vínculo y a los rumores que habían circulado en redes sociales durante las últimas semanas.

Los rumores que precedieron la ruptura de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Las especulaciones sobre una posible tercera persona en la historia no tardaron en aparecer. Según contó la periodista Anna Gurgui, el jugador del Barcelona habría coincidido en un viaje a Milán con la influenciadora italiana Anna Gegnoso, conocida en redes por su contenido de estilo de vida y moda.

De acuerdo con dicha versión, Lamine Yamal se hospedó en el hotel Armani, el mismo en el que también se encontraba la creadora de contenido. La comunicadora aseguró que ambos compartieron una noche de fiesta junto a varios amigos y que, posteriormente, el futbolista habría pasado la noche con ella. “Lamine se fue a dormir con Anna Gegnoso”, afirmó Gurgui, desatando un gran revuelo en redes sociales.

Las sospechas aumentaron cuando la creadora de contenido publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías tomadas en el mismo lugar donde, según los reportes, se encontraba el deportista. Aunque en ninguna imagen aparecían juntos, la coincidencia alimentó los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

Lamine Yamal negó infidelidad y confirmó que ya no está con Nicki Nicole

El propio Lamine confirmó la separación en declaraciones recogidas por el periodista Javi Hoyos y por el programa D Corazón, emitido en la cadena La 1 de España. Según relataron ambos espacios, el jugador del Barcelona aclaró que la decisión no tuvo relación con una infidelidad, sino que simplemente la relación había llegado a su fin. “No estamos juntos y no fue por engaños ni terceras personas. Solo decidimos terminar y ya”, habría asegurado el futbolista.

De esta manera, el extremo azulgrana salió al paso de los rumores que se habían desatado tras su viaje a Milán, donde varios medios insinuaron un supuesto acercamiento con Anna Gegnoso. Como precisó El País, el entorno del jugador insistió en que la ruptura se produjo antes de ese viaje, lo que descartaría cualquier señal de traición.

La historia entre Lamine Yamal y Nicki Nicole duró 67 días, tiempo suficiente para que su noviazgo generara gran atención mediática y debate en redes sociales. Ahora, con la confirmación de su separación, ambos han preferido mantener discreción y enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales.