Así enfrentaron Kistrina Lilley, Lorena Meritano y otras figuras el cáncer de mama

En Colombia, el cáncer de mama dejó 9.615 nuevos diagnósticos entre enero de 2023 y enero de 2024, según el registro de la Cuenta de Alto Costo (CAC). La cifra corresponde a los casos reportados por el sistema de salud durante ese periodo y convierte a esta enfermedad en la de mayor número de casos entre los 11 tipos de cáncer priorizados para el seguimiento en el país.

Sin embargo, detrás de las cifras hay historias personales que también han contribuido a poner el cáncer de mama en la conversación pública. Kristina Lilley, Lorena Meritano, Flavia Dos Santos, Amparo Peláez y Andrea Echeverri han contado, en distintos momentos, cómo recibieron sus diagnósticos y qué significó atravesar los tratamientos. Sus experiencias son diferentes y permiten acercarse a la enfermedad desde cinco perspectivas, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

Kristina Lilley

La primera vez que Kristina Lilley recibió un diagnóstico de cáncer fue en 2010, cuando le detectaron cáncer de cuello uterino. La actriz contó posteriormente que se encontraba en una etapa temprana y que, después del tratamiento, logró superar la enfermedad. Tres años más tarde llegó un nuevo diagnóstico, esta vez de cáncer de mama, que descubrió cuando se realizó el autoexamen. Lilley sintió una pequeña masa en uno de sus senos y acudió al médico para determinar de qué se trataba.

Tras consultar con especialistas, la actriz de ‘Pasión de gavilanes’ pasó por una mamografía, una ecografía y una biopsia que permitieron confirmar el diagnóstico. Posteriormente fue sometida a una cirugía para retirar el tumor y completó 16 sesiones de radioterapia. Años después, al recordar aquel episodio, Lilley destacó el papel que tuvo el autoexamen en la detección de la enfermedad y la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo.

Sin embargo, en 2022, cerca de una década después de aquel primer cáncer de mama, Kristina Lilley recibió nuevamente el diagnóstico. En noviembre de ese año contó que hacía aproximadamente dos meses le habían confirmado otra vez la enfermedad. Después de realizarse los exámenes correspondientes y consultar con su cirujana, tomó la decisión de someterse a una mastectomía doble y posteriormente comenzó el proceso con su oncóloga.

En enero de 2023, compartió con sus seguidores que había comenzado la quimioterapia. Durante los meses siguientes mostró parte de ese proceso, incluida la pérdida de su cabello, y habló también de los temores y las emociones que experimentó durante el tratamiento. El 19 de mayo tuvo su última sesión de quimioterapia, un momento que describió como el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa.

Días después, compartió imágenes del momento en que tocó la tradicional campana de oncología. La actriz explicó que entendió ese gesto como una forma de cerrar un ciclo y celebrar. Con este segundo cáncer de mama, Lilley completó tres diagnósticos de cáncer a lo largo de su vida y convirtió parte de su experiencia en un mensaje sobre el autocuidado y la importancia de estar atenta a los cambios en el cuerpo.

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Kristina Lilley Foto: REVISTA VEA - INSTAGRAM

Lorena Meritano

En 2014, Lorena Meritano atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz había viajado a Argentina para realizarse controles médicos de rutina y, según contó posteriormente, los resultados no habían mostrado ninguna anomalía. Sin embargo, semanas después, ya en Bogotá, durante un autoexamen descubrió un pequeño bulto en uno de sus senos. Decidió consultar a un especialista y los estudios posteriores confirmaron que se trataba de un tumor maligno.

El diagnóstico dio paso a una rápida sucesión de procedimientos. Primero le retiraron dos tumores y, poco después, tuvo que regresar al quirófano. En julio de ese año le practicaron una mastectomía radical de la mama derecha y le retiraron ganglios de la axila. Después comenzó un tratamiento de quimioterapia que, según ha relatado, estuvo compuesto por 16 sesiones. Durante ese periodo perdió cabello y peso y enfrentó otros efectos derivados del tratamiento, mientras intentaba continuar con su vida profesional.

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Pero el proceso médico de la argentina no terminó con la quimioterapia. Posteriormente se sometió a estudios genéticos que detectaron una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, asociados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Este resultado llevó a que tomara nuevas decisiones sobre su salud. En 2016, le retiraron la mama izquierda y, en otra intervención, los ovarios y las trompas de Falopio.

El tratamiento también transformó su relación con su propio cuerpo. En 2017 comenzó un proceso de reconstrucción mamaria y, con el tiempo, habló públicamente sobre las cicatrices y los cambios físicos que quedaron después de las intervenciones. La actriz convirtió esa experiencia en parte de su testimonio, especialmente al hablar sobre la necesidad de aceptar un cuerpo que había cambiado después de la enfermedad.

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Diez años después de aquel diagnóstico, en 2024, volvió a referirse públicamente a su estado de salud y celebró que sus controles médicos habían arrojado buenos resultados. En esa ocasión aseguró estar libre de cáncer y habló de su pronóstico favorable. Así, después de una década marcada por cirugías, quimioterapia, estudios genéticos y reconstrucción, Lorena Meritano pudo mirar aquel episodio desde otra perspectiva y compartir con sus seguidores una noticia que durante años había esperado.

Flavia Dos Santos

A finales de 2014, Flavia Dos Santos recibió un diagnóstico que no esperaba. La reconocida sexóloga y presentadora acudió a un control ginecológico de rutina y aunque no tenía síntomas que hicieran sospechar de una enfermedad, su médica encontró una alteración en el seno derecho. Una mamografía, una ecografía y posteriormente una biopsia permitieron confirmar que se trataba de cáncer de mama.

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El diagnóstico la tomó por sorpresa. la brasileña ha contado que inicialmente pasó por la negación y la incredulidad, pues no tenía antecedentes familiares de la enfermedad y consideraba que llevaba una vida saludable. Cuatro días después de conocer el resultado se sometió a una cirugía para retirar el tumor y seis ganglios de la axila. Los ganglios no estaban comprometidos, pero los médicos encontraron que el margen del tejido extraído requería una nueva intervención, por lo que tuvo que regresar a la sala de cirugía.

A diferencia de otros casos de cáncer de mama, Flavia Dos Santos no necesitó quimioterapia. Su tratamiento incluyó las dos cirugías y 30 sesiones de radioterapia, además de terapia hormonal durante varios años. Con el tiempo, la también locutora habló de aquel periodo no solo desde su experiencia como paciente, sino también desde su conocimiento de la sexualidad, pues la enfermedad y los tratamientos tuvieron efectos sobre la manera en que se relacionaba con su cuerpo y con su propia intimidad.

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El proceso, por supuesto, también tuvo un impacto emocional. Flavia ha explicado que atravesó distintas etapas después del diagnóstico, entre ellas la negación, la rabia, la tristeza y finalmente la aceptación. En ese camino encontró apoyo en su familia y en sus amigos, pero también tuvo que aprender a lidiar con aspectos de la enfermedad que no siempre forman parte de las conversaciones públicas sobre el cáncer de mama.

Años después, aquella experiencia terminó influyendo incluso en su camino profesional. En 2020, Flavia comenzó a estudiar psicoanálisis. Actualmente la enfermedad se encuentra en remisión.

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Amparo Peláez

Hace cerca de dos décadas, Amparo Peláez recibió con sorpresa el diagnóstico de cáncer de mama. Recordó años después que llegó a pensar que podía morir. En el pódcast ‘Luchadores’, con Lucía Esparza Baena, publicado el 25 de febrero de 2025, la periodista contó que su médico notó su reacción y trató de tranquilizarla. “Me dijo: ‘No te vas a morir, yo te voy a sacar adelante’”, recordó.

El tratamiento comenzó prácticamente de inmediato. Peláez contó que tuvo apenas tres días entre el diagnóstico y la primera cirugía, por lo que alcanzó a comunicarse con sus padres para preguntar si existían antecedentes de cáncer en alguna de las dos familias. La respuesta fue negativa. Para ella, aquello hizo que el diagnóstico resultara todavía más inesperado.

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Pero su relación con la enfermedad no terminó después de aquella primera intervención. Durante años, el tumor volvió a aparecer y, según relató, cada dos años debía someterse nuevamente a una cirugía. En total, fueron seis intervenciones para retirar los tumores que reaparecían. El proceso se extendió durante años, hasta que finalmente los médicos lograron controlar la enfermedad.

Posteriormente, durante la pandemia, Peláez sufrió un accidente cerebrovascular y fue sometida a numerosos exámenes médicos. Entre las pruebas realizadas también se verificó la presencia de cáncer. De acuerdo con su relato, los resultados mostraron que la enfermedad ya no estaba. “Yo estoy libre de cáncer ya”, afirmó entonces.

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Después de años marcados por diagnósticos, cirugías y el temor de que el tumor volviera a aparecer, Peláez pudo hablar de su experiencia desde otro lugar. Su historia quedó atravesada por seis intervenciones quirúrgicas y por una enfermedad que, durante mucho tiempo, parecía regresar periódicamente, pero también por la noticia que finalmente recibió: ya no tenía cáncer.

Amparo Peláez. Foto: Felipe Mariño

Andrea Echeverri

A finales de 2024, Andrea Echeverri se enteró de un diagnóstico que hasta entonces no había hecho parte de su historia pública: cáncer de mama. La vocalista de Aterciopelados ha contado que se trataba de un tumor agresivo, pero detectado de manera temprana. El diagnóstico llegó en un momento en el que la artista continuaba activa con su música y con los proyectos de la banda, sin imaginar que atravesaría uno de los procesos de salud más difíciles de su vida.

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El 10 de enero de 2025, Echeverri fue sometida a una mastectomía bilateral. Quince días después tuvo que regresar al quirófano luego de que los análisis del tejido de los pezones llevaran a los médicos a realizarle una resección del pezón derecho. La cantante contó que el proceso fue fuerte y que todavía tiene presente lo ocurrido. En medio de ese momento, además, comenzó a transformar lo que estaba viviendo en una nueva forma de expresión.

De esa experiencia nació ‘La teta pirata’, canción de Aterciopelados que Andrea Echeverri escribió durante el proceso relacionado con su diagnóstico y tratamiento. El tema, publicado en marzo de 2026, aborda desde el humor y la sensibilidad los cambios que atravesó su cuerpo y la incertidumbre que la acompañó durante la enfermedad. La artista explicó que inicialmente consideró que la canción era demasiado oscura, pero finalmente decidió compartirla como una manera de hablar de lo ocurrido.

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Además, mencionó que su diagnóstico correspondía a un cáncer de mama triple negativo, un subtipo que no presenta receptores para estrógeno, progesterona ni la proteína HER2 y que puede requerir un manejo diferente al de otros tipos de cáncer de mama. La cantante también destacó que el diagnóstico fue detectado de manera temprana y habló de la importancia de mantener los controles médicos.

Meses después de la cirugía, la cantante bogotana retomó sus actividades profesionales y continuó con sus controles médicos. En marzo de 2026, al hablar sobre lo que había vivido, expresó su gratitud por estar viva y por poder seguir haciendo música. Su historia, como la de Kristina Lilley, Lorena Meritano, Flavia Dos Santos y Amparo Peláez, recuerda que detrás de las cifras del cáncer de mama hay mujeres con experiencias distintas, tratamientos diferentes y procesos que no terminan después de una cirugía o una terapia.

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