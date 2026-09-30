Las palabras de Valentina Ferrer días después de confirmar su ruptura con J Balvin

Uno de los temas más comentados de las últimas semanas en el mundo del espectáculo en Colombia y otros países del mundo ha sido la separación de J Balvin y Valentina Ferrer. El cantante y la modelo estuvieron juntos por una década y fruto de su relación nació su hijo Río.

El pasado 16 de septiembre, la pareja confirmó su ruptura a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Aunque no brindaron detalles sobre los motivos, aseguraron que tomaron la decisión desde el amor y el respeto. Desde entonces, han surgido múltiples rumores, que incluyen, incluso, una supuesta infidelidad de parte del cantante de Mi gente. Por ahora, el artista no ha brindado ninguna declaración al respecto para desmentir o confirmar esa información.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, se lee en el comunicado.

¿Qué dijo Valentina Ferrer tras su ruptura de J Balvin?

En las últimas horas, Ferrer volvió a llamar la atención de los internautas luego que un internauta le manifestara que le agradaba verla feliz a pesar del difícil momento personal que está atravesando. “Me encanta verte feliz, saludos amiga”. Ante eso, Valentina respondió: “Tratando, amiga. Actitud, o una se queda encerrada”.

Los internautas han dejado comentarios en las últimas publicaciones que ha hecho la ex de J Balvin, destacando su belleza y la felicidad que irradia: “la más hermosa”, “lLe faltará vida a Balvin para encontrar otra que por lo menos te iguale”, “ni un solo punto de comparación. Vale una mujer con porte y elegancia, natural bellísima perfecta”, “ella se ve como hogar como ganarse una lotería, pero hay gente que no sabe qué hacer con tanto definitivamente", “qué mujer más elegante y fina por Dios. Merece un hombre a su altura”, “tu aura estaba apagada definitivamente, sos re linda y mereces brillar siempre”, “más bella y más radiante. Sin palabras ya lo dijiste todo”.

Días después de que hicieron oficial la separación, Valentina cumplió años y J Balvin no dudó en dedicarle un mensaje a través de sus redes sociales, llamando la atención de los internautas: “Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”.