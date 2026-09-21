Las últimas publicaciones de Presley Gerber: habló de su tratamiento y recuperación

El fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha llevado la atención hacia las publicaciones que compartió en sus redes sociales durante los últimos meses. Entre ellas, una en la que habló abiertamente sobre su experiencia con un tratamiento del que reveló diversos detalles.

En sus redes sociales, el modelo había compartido algunos aspectos de su vida personal, incluidos momentos relacionados con su proceso de recuperación. Una de sus publicaciones más comentadas fue la que realizó en marzo, en la que reflexionó sobre sus temores, la necesidad de recuperar el control de su vida y la esperanza de no tener que repetir aquella experiencia.

¿Qué dijo Presley Gerber en sus últimas publicaciones?

En una de sus publicaciones más recientes, el hijo de Cindy Crawford apareció modelando prendas de la marca Vuori en un espacio al aire libre. Las imágenes, en las que se le veía sonriente y vestido de negro, fueron compartidas en Instagram el 5 de agosto.

El contenido, de carácter promocional, contrastó con otra publicación que el modelo había compartido meses antes, en la que habló de su experiencia con un tratamiento de ibogaína. En ese momento, sus palabras reflejaron una intención de enfrentar situaciones que lo habían afectado y encontrar un camino de regreso a sí mismo.

La publicación del 26 de marzo llevaba el título «Pre Ibogaine Flood Dose – quiet moment before everything changed» (Antes de la dosis de inundación de ibogaína: un momento de calma antes de que todo cambiara). En el texto, Presley Gerber describió el miedo que sintió antes del procedimiento y las reflexiones que lo acompañaron durante ese proceso.

"Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que volvería a estarlo si alguna vez tenía que enfrentar algo así. Ayuda no volver a entrar en las situaciones que te llevan hasta ahí, pero así es la vida a veces. Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘esto tiene que ser la última vez por esta razón’. Dejar el control no fue fácil, pero confié en que había algo más grande que yo guiando todo", expresó inicialmente.

Foto: Captura de pantalla

"Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en algún punto de todo eso, empecé a encontrar el camino de regreso a mí mismo. Veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que regresar. La próxima vez me gustaría elegir". Presley, hijo de Cindy Crawford.

En el mismo mensaje, Presley Gerber también agradeció al equipo que lo acompañó durante el tratamiento y destacó las amistades que hizo durante esa experiencia. "No puedo olvidar al increíble equipo, cariñoso, amable y que se toma su trabajo en serio. Ayuda mucho, jaja. Y allí hice unos amigos increíbles", concluyó.

En aquella ocasión, la publicación recibió comentarios de apoyo, entre ellos el de su hermana, Kaia Gerber, quien expresó: "Ese es mi hermano. Estoy muy orgullosa de él".

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