Latin Grammy 2025: lista completa de nominados ¿Cómo les fue a los colombianos?

Colombia vuelve a tener un papel protagónico en los Latin Grammy 2025 con una representación en diferentes categorías. Figuras consolidadas como Fito Páez y Rubén Blades comparten nominaciones con talentos nacionales como Morat, Fonseca, Diamante Eléctrico, Mike Bahía, Puerto Candelaria y Karen Lizarazo, quienes demuestran la diversidad de géneros que se producen en el país, desde el pop/rock y la salsa hasta el vallenato y el tropical contemporáneo.
La presencia colombiana también se refleja en apartados clave como ‘Mejor canción tropical’, donde Karol G y Fonseca compiten con propuestas de gran alcance, o en ‘Mejor álbum de pop/rock’, con Morat y Diamante Eléctrico como representantes de la escena nacional.
Entre todos los postulados, el artista más nominado de esta edición es Bad Bunny, quien lidera la lista de nominaciones con 12 menciones. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS aparece en las principales categorías como ‘Álbum del Año’, mientras que canciones como Baile Inolvidable y DTmF compiten tanto en ‘Grabación del Año’ como en ‘Canción del Año’. Detrás suyo se ubica, con 10 nominaciones, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.
Lista de nominados a los premios Latin Grammy 2025
Grabación del año
- Baile Inolvidable, Bad Bunny
- DTmF, Bad Bunny
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara, Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado, Liniker
- Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
Álbum del año
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces, Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Al romper la burbuja, Joaquina
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Caju, Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Canción del año
- Baile Inolvidable, Bad Bunny
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- DtMF, Bad Bunny
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar, Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom, Liniker
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
POP
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul, Aitana
- Palacio, Elsa y Elmar
- al romper la burbuja, Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Cursi, Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
- Después De Los 30, Raquel Sofía
Mejor canción pop
- Bogotá, Andrés Cepeda
- El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Querida Yo, Yami Safdie Ft. Camilo
- Soltera, Shakira
- Te Quiero, Nicole Zignago
ELECTRÓNICA
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Orión, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
- Ella Quiere Techno, Imanbek & Taichu
- Qqqq, Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended), Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
- Veneka, Rawayana Featuring Akapellah
URBANA
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Capaz (Merenguetón), Alleh, Yorghaki
- DtMF, Bad Bunny
- De Maravisha, Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05, W Sound Ft. Beele & Ovy On The Drums
- Roma, Jay Wheeler
Mejor interpretación reggaetón
- Baja Pa’ Acá, Rauw Alejandro Ft. Alexis & Fido
- Voy A Llevarte Pa Pr, Bad Bunny
- Dile A Él, Nicky Jam
- Brillar, Lenny Tavárez
- Reggaetón Malandro, Yandel Ft. Tego Calderón
Mejor álbum de música urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Underwater, Fariana
- Nicki, Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
- Elyte, Yandel
Mejor canción de rap/hip hop
- El Favorito De Mami, Big Soto Ft. Eladio Carrion
- Fresh, Trueno
- Parriba, Akapellah Ft. Trueno
- Sudor y Tinta, J Noa & Vakero
- Thc, Arcángel
Mejor canción urbana
- Cosas Pendientes, Bad Bunny
- DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- En La City, Trueno Ft. Young Miko
- LA MuDANZA, Bad Bunny
- Xq Eres Así, Alvaro Diaz Ft. Nathy Peluso
Rock
Mejor álbum de rock
- Legado, A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa
- Gigante, Leiva
- Novela, Fito Páez
Mejor canción de rock
- La Torre, RENEE
- Legado, A.N.I.M.A.L
- Sale El Sol, Fito Páez
- TRNA, Ali Stone
- VOLARTE, Eruca Sativa
Mejor álbum de pop/rock
- Vándalos, Bandalos Chinos
- Malhablado, Diamante Eléctrico
- Malcriado, Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín
- Ya Es Mañana, Morat
- R, RENEE
Mejor canción pop/rock
- Ángulo Muerto, Leiva
- Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lucifer, Lasso
- No llames lo mío nuestro, Joaquina
- Tu Manera De Amar, Debi Nova
- Un último vals, Joaquín Sabina
ALTERNATIVA
Mejor álbum de música alternativa
- PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria, Judeline
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia
- DAISY, Rusowsky
Mejor canción alternativa
- El Ritmo, Bandalos Chinos
- Joropo, Judeline
- Siento Que Merezco Más, Latin Mafia
- (Sola), Paloma Morphy
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso)
TROPICAL
Mejor álbum de salsa
- Big Swing, José Alberto ‘El Canario’
- Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Como Vengo, Issac Delgado
- Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda Vol. II, Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- SON 30, Checo Acosta
- El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
- Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
- La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- El Más Completo, Alex Bueno
- Novato Apostador, Eddy Herrera
- Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada
Mejor álbum tropical tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís
- Raíces, Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango, Orquesta Failde
Mejor álbum tropical contemporáneo
- Calidosa, Mike Bahía
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
- Bingo, Alain Pérez
- Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
- Ahora O Nunca, Gilberto Santa Rosa
- Cariñito, Techy Fatule
- La Foto, Fonseca & Rubén Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- Si Volviera Jesús, Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga, Fonseca y Rawayana
CANTAUTOR
Mejor álbum cantautor
- Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
- El cuerpo después de todo, Valeria Castro
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
- Relatos, Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
- Aeropuerto, Joaquina
- Amarte sin que quieras irte, Camilú
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro, Silvana Estrada
- Quisqueya, Vicente García
REGIONAL MEXICANA
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada, Banda MS De Sergio Lizárraga
Mejor álbum de música tejana
- Imperfecto, Vol. 2, El Plan
- Yo No Te Perdí, Gabriella
- Reflexiones, Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
- 6, Juan Treviño
Mejor álbum de música norteña
- El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
- La Lotería, Los Tigres Del Norte
- “V1V0”, Alfredo Olivas
- Frente A Frente, Pesado
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Mirada, Ivan Cornejo
- Leyenda, DannyLux
- Evolución, Grupo Firme
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Incómodo, Tito Double P
Mejor canción regional mexicana
- Hecha Pa’ Mí, Grupo Frontera
- La Lotería, Los Tigres Del Norte
- Me Jalo, Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o No?, Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras, Carín León y Maluma
- Tierra Trágame, Kakalo y Carín León
INSTRUMENTAL
Mejor álbum instrumental
- Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis
- Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta, Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
TRADICIONAL
Mejor álbum folclórico
- Conjuros, Susana Baca
- Joropango, Kerreke, Daniela Padrón
- Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
- Candombe, Julieta Rada
- #Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue
Mejor álbum de tango
- Colángelo… Tango, José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín, Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu, Richard Scofano y Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma
- En Vivo 20 Años, Tanghetto
Mejor álbum de música flamenca
- KM.0, Andrés Barrios
- Flamencas, Las Migas
- Azabache, Kiki Morente
- Sangre Sucia, Ángeles Toledano
Mejor canción de raíces
- Aguacero, Luis Enrique y C4 Trío
- Cómo Quisiera Quererte, Natalia Lafourcade y David Aguilar
- El Palomo y La Negra, Natalia Lafourcade
- Ella, Tato Marenco, Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso, Monsieur Periné Ft. Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii, Bad Bunny
JAZZ
Mejor álbum de jazz latino/jazz
- Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda
- La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio
- Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet
- Golden City, Miguel Zenón
CRISTIANA
Mejor álbum cristiano (en español)
- Exaltado, Marco Barrientos
- La Novia, Christine D’clario
- Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
- Aquí Estamos, Marcos Vidal
- Legado, Marcos Witt
Mejor álbum cristiano (en portugués)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi
- Razão Da Esperança, Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores?, Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares
- A Maior Honra, Julliany Souza
LENGUA PORTUGUESA
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
- No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin
- Fugacidade, Janeiro
- Caju, Liniker
- Maravilhosamente Bem, Julia Mestre
- Coisas Naturais, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
- O Mundo Dá Voltas, Baianasystem
- Colinho, Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga
- Big Buraco, Jadsa
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
- Só Quero Ver, BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir, Djonga Featuring Milton Nascimento
- Caju, Liniker
- A Dança (Ao Vivo), Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie, Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor álbum de samba/pagode
- Alcione, Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália, Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
- Sentido, 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna
- Pique, Dora Morelenbaum
- Divina Casca, Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel
Mejor álbum de música sertaneja
- Let’s Go Rodeo, Ana Castela
- José & Durval, Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus, Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
- Do Velho Testamento, Tierry