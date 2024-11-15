Latin Grammy 2025: lista completa de nominados ¿Cómo les fue a los colombianos?

Colombia vuelve a tener un papel protagónico en los Latin Grammy 2025 con una representación en diferentes categorías. Figuras consolidadas como Fito Páez y Rubén Blades comparten nominaciones con talentos nacionales como Morat, Fonseca, Diamante Eléctrico, Mike Bahía, Puerto Candelaria y Karen Lizarazo, quienes demuestran la diversidad de géneros que se producen en el país, desde el pop/rock y la salsa hasta el vallenato y el tropical contemporáneo.

La presencia colombiana también se refleja en apartados clave como ‘Mejor canción tropical’, donde Karol G y Fonseca compiten con propuestas de gran alcance, o en ‘Mejor álbum de pop/rock’, con Morat y Diamante Eléctrico como representantes de la escena nacional.

Entre todos los postulados, el artista más nominado de esta edición es Bad Bunny, quien lidera la lista de nominaciones con 12 menciones. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS aparece en las principales categorías como ‘Álbum del Año’, mientras que canciones como Baile Inolvidable y DTmF compiten tanto en ‘Grabación del Año’ como en ‘Canción del Año’. Detrás suyo se ubica, con 10 nominaciones, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

Lista de nominados a los premios Latin Grammy 2025

Grabación del año

Baile Inolvidable , Bad Bunny

DTmF , Bad Bunny

El Día Del Amigo , CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas , CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos , Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara , Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

Cancionera , Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado , Liniker

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa Nuestra , Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

Papota , CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces , Gloria Estefan

Puñito De Yocahú , Vicente García

Al romper la burbuja , Joaquina

Cancionera , Natalia Lafourcade

Caju , Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas , Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Canción del año

Baile Inolvidable , Bad Bunny

Bogotá, Andrés Cepeda

Cancionera , Natalia Lafourcade

DtMF , Bad Bunny

El Día Del Amigo , CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche De Llorar , Mon Laferte

Palmeras En El Jardín , Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

#Tetas , CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom, Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

POP

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul , Aitana

Palacio , Elsa y Elmar

al romper la burbuja , Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas , Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá , Andrés Cepeda

Cursi , Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir , Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall , Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor canción pop

Bogotá , Andrés Cepeda

El Día Del Amigo , CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo , Yami Safdie Ft. Camilo

Soltera , Shakira

Te Quiero, Nicole Zignago

ELECTRÓNICA

Mejor interpretación de música electrónica latina

Orión , Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

Ella Quiere Techno , Imanbek & Taichu

Qqqq , Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) , Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Veneka, Rawayana Featuring Akapellah

URBANA

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Capaz (Merenguetón) , Alleh, Yorghaki

DtMF , Bad Bunny

De Maravisha , Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 , W Sound Ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma, Jay Wheeler

Mejor interpretación reggaetón

Baja Pa’ Acá , Rauw Alejandro Ft. Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa Pr , Bad Bunny

Dile A Él , Nicky Jam

Brillar , Lenny Tavárez

Reggaetón Malandro, Yandel Ft. Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

Underwater , Fariana

Nicki , Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) , Papatinho

Elyte, Yandel

Mejor canción de rap/hip hop

El Favorito De Mami, Big Soto Ft. Eladio Carrion

Fresh , Trueno

Parriba , Akapellah Ft. Trueno

Sudor y Tinta , J Noa & Vakero

Thc, Arcángel

Mejor canción urbana

Cosas Pendientes , Bad Bunny

DeBí TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

En La City , Trueno Ft. Young Miko

LA MuDANZA , Bad Bunny

Xq Eres Así, Alvaro Diaz Ft. Nathy Peluso

Rock

Mejor álbum de rock

Legado , A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) , Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA , Eruca Sativa

Gigante , Leiva

Novela, Fito Páez

Mejor canción de rock

La Torre , RENEE

Legado , A.N.I.M.A.L

Sale El Sol , Fito Páez

TRNA , Ali Stone

VOLARTE, Eruca Sativa

Mejor álbum de pop/rock

Vándalos , Bandalos Chinos

Malhablado , Diamante Eléctrico

Malcriado , Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas , Dani Martín

Ya Es Mañana , Morat

R, RENEE

Mejor canción pop/rock

Ángulo Muerto , Leiva

Desastres Fabulosos , Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lucifer , Lasso

No llames lo mío nuestro , Joaquina

Tu Manera De Amar , Debi Nova

Un último vals, Joaquín Sabina

ALTERNATIVA

Mejor álbum de música alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I , Marilina Bertoldi

Papota , CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria , Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA , Latin Mafia

DAISY, Rusowsky

Mejor canción alternativa

El Ritmo , Bandalos Chinos

Joropo , Judeline

Siento Que Merezco Más , Latin Mafia

(Sola) , Paloma Morphy

#Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso)

TROPICAL

Mejor álbum de salsa

Big Swing , José Alberto ‘El Canario’

Fotografías , Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mira Como Vengo , Issac Delgado

Infinito Positivo , Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda Vol. II, Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30 , Checo Acosta

El Último Baile , Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere , Karen Lizarazo

Baila Kolombia , Los Cumbia Stars

La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo , Alex Bueno

Novato Apostador , Eddy Herrera

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1 , Malena Burke & Meme Solís

Raíces , Gloria Estefan

Caminando Piango Piango, Orquesta Failde

Mejor álbum tropical contemporáneo

Calidosa , Mike Bahía

Puñito De Yocahú , Vicente García

Ilusión Óptica , Pedrito Martínez

Bingo , Alain Pérez

Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

Ahora O Nunca , Gilberto Santa Rosa

Cariñito , Techy Fatule

La Foto , Fonseca & Rubén Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

Si Volviera Jesús , Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga, Fonseca y Rawayana

CANTAUTOR

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios , Alejandro y María Laura

El cuerpo después de todo , Valeria Castro

Cancionera , Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia , Vivir Quintana

Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

Aeropuerto , Joaquina

Amarte sin que quieras irte , Camilú

Cancionera , Natalia Lafourcade

Como Un Pájaro , Silvana Estrada

Quisqueya, Vicente García

REGIONAL MEXICANA

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano , Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario , Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

4218 , Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe) , Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada, Banda MS De Sergio Lizárraga

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto, Vol. 2 , El Plan

Yo No Te Perdí , Gabriella

Reflexiones , Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) , Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) , Bobby Pulido

6, Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

El Plan & Manuel Alejandro , El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro , La Energía Norteña

La Lotería , Los Tigres Del Norte

“V1V0” , Alfredo Olivas

Frente A Frente, Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Mirada , Ivan Cornejo

Leyenda , DannyLux

Evolución , Grupo Firme

Palabra De To’s (Seca) , Carín León

Incómodo, Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

Hecha Pa’ Mí , Grupo Frontera

La Lotería , Los Tigres Del Norte

Me Jalo , Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o No? , Lupita Infante

Si Tú Me Vieras , Carín León y Maluma

Tierra Trágame, Kakalo y Carín León

INSTRUMENTAL

Mejor álbum instrumental

Alma En Cuba , Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis

Saga , Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta , Yamandu Costa

Havana Meets Harlem , Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic

TRADICIONAL

Mejor álbum folclórico

Conjuros , Susana Baca

Joropango , Kerreke, Daniela Padrón

Lentamente , Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

Candombe , Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue

Mejor álbum de tango

Colángelo… Tango , José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica , Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín , Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu , Richard Scofano y Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano , Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años, Tanghetto

Mejor álbum de música flamenca

KM.0 , Andrés Barrios

Flamencas , Las Migas

Azabache , Kiki Morente

Sangre Sucia, Ángeles Toledano

Mejor canción de raíces

Aguacero , Luis Enrique y C4 Trío

Cómo Quisiera Quererte , Natalia Lafourcade y David Aguilar

El Palomo y La Negra , Natalia Lafourcade

Ella , Tato Marenco, Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso , Monsieur Periné Ft. Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii, Bad Bunny

JAZZ

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC , Hamilton De Holanda

La Fleur De Cayenne , Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras , Iván “Melon” Lewis Trio

Cuba & Beyond , Chucho Valdés & Royal Quartet

Golden City, Miguel Zenón

CRISTIANA

Mejor álbum cristiano (en español)

Exaltado , Marco Barrientos

La Novia , Christine D’clario

Coritos Vol. 1 , Israel & New Breed

Aquí Estamos , Marcos Vidal

Legado, Marcos Witt

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) , Ton Carfi

Razão Da Esperança , Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? , Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) , Eli Soares

A Maior Honra, Julliany Souza

LENGUA PORTUGUESA

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

No Escuro, Quem É Você? , Carol Biazin

Fugacidade , Janeiro

Caju , Liniker

Maravilhosamente Bem , Julia Mestre

Coisas Naturais, Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

O Mundo Dá Voltas , Baianasystem

Colinho , Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas , Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! , Djonga

Big Buraco, Jadsa

Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa

Só Quero Ver , BK’ & Evinha

Demoro A Dormir , Djonga Featuring Milton Nascimento

Caju , Liniker

A Dança (Ao Vivo) , Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie, Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor álbum de samba/pagode

Alcione , Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci , Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália , Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) , Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Sentido , 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um , Luedji Luna

Pique , Dora Morelenbaum

Divina Casca , Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel

Mejor álbum de música sertaneja