Laura Acuña reveló por qué no canta en público: “voy a decir la verdad”

Laura Acuña lleva más de 20 años en el mundo de la televisión. Aunque es abogada de profesión, se ha destacado como presentadora y modelo. Se dio a conocer en el medio por haber sido la conductora de Muy buenos días, Espectáculo RCN, Fuera de lugar, La Voz Kids, La Voz Senior, entre otros proyectos de los canales de televisión nacional.

Te puede interesar: Mara Cifuentes lamentó el resultado de su cirugía facial: “era perfecta”

Laura Acuña y su talento para el canto

La presentadora sorprendió hace un tiempo al mostrar su talento para el canto. Cuando presentaba La Voz Kids y La Voz Senior, la santandereana publicó un video en sus redes sociales cantando, una faceta poco conocida por sus seguidores.

Acuña ha recibido buenos comentarios de sus fanáticos. En una reciente entrevista con Yeison Jiménez para su podcast Camino al éxito, reveló la razón por la que no suele cantar muy seguido, al menos con público.

“¿Ustedes saben por qué no canto? Les voy a decir aquí la verdad. Esto lo sabe la gente que está muy cercana a mí y ahora la gente que ve el podcast de Yeison Jiménez, no canto porque, aunque no lo crean, el pánico escénico que me da es todo. Usted páreme frente a las personas que quiera a que yo presente lo que quiera, pero a cantar, me orino”, dijo.

Laura contó que no entiende por qué siente nervios al cantar en público, teniendo en cuenta que ella lleva muchos años siendo presentadora y, en teoría, no debería sentir pánico escénico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Comienzo a sudar frío, es una vaina ridícula que no entiendo por qué me pasa, pero me pasa, además porque nunca he estudiado para eso, nunca me he preparado, nunca nada”, aseguró.

El cantante de música popular la interrumpió y le dijo: “pero hoy en día todo el que quiere ser cantante lo es”. Finalmente, Acuña agregó: “pero yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser uno más del montón. Yo no tengo tanto talento”.

“Sí, se llama Laura Acuña”, “tiene un color de voz bonito. Si la trabaja seguro”, “no conocía esa faceta en su vida, lo haces bien, te felicito”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Laura Acuña vivió tenso momento con Daddy Yankee

En la misma charla con Yeison Jiménez, la presentadora, quien debutó como actriz en El último hombre sobre la tierra, recordó el momento cuando, en medio de una entrevista con Daddy Yankee, presenciaron un momento angustioso.

“Estábamos sentados con Daddy Yankee. (...) Empiezo yo a preguntarle y, de un momento a otro, suena un ta-ta-ta-ta atrás. Este ‘man’ casi termina en la piscina del hotel. Yo no sabía qué estaba pasando”, afirmó.

En realidad, no fueron disparos, sino que se trató de pólvora; no obstante, hubo pánico en el momento. “Así hubiera sido incómodo, tener a Daddy Yankee al lado me pareció impresionante en ese momento”.