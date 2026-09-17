Laura Barjum y su nueva imagen tras retirarse el lunar: “Soy mucho más que eso”

Durante años, el lunar que tenía cerca de la boca fue uno de los rasgos más distintivos de Laura Barjum. La cartagenera, quien se llevó la corona de Señorita Colombia en 2017 y fue primera finalista en el Miss Universo de ese mismo año, construyó gran parte de su identidad visual como modelo, actriz y presentadora en torno a ese lunar. De hecho, en varias ocasiones la compararon con íconos internacionales como Cindy Crawford. Sin embargo, hace unas semanas, Barjum soprendió a sus seguidores al anunciar que tuvo que extraérselo. Según explicó, no fue una decisión estética, sino médica: durante una revisión dermatológica de rutina, los médicos notaron que el lunar había crecido, lo que encendió las alarmas y llevó a los especialistas a recomendar su extracción preventiva para evitar cualquier complicación.

Así es la vida de Laura Barjum sin su característico lunar

Ahora, la artista compartió con Vea lo que ha significado adaptarse a su nueva imagen y admitió que no ha sido tan fácil como muchos pensarían. “Lo de mi lunar ha sido todo un proceso raro, me costó muchísimo, me sigue costando todavía, a veces me miro al espejo y digo: ‘me falta algo’”, afirmó.

Sin embargo, esta experiencia también le ha brindado una reflexión que ella considera importante: “Ha sido muy bonito darme cuenta que para la gente soy mucho más que un lunar, eso puede sonar chistoso y demasiado dramático, pero puede que en mi cabeza mi lunar tenía demasiada importancia, un poquito más de la que debería tener, y llegó el momento de que se cerrara esa era, esa etapa”.

Uno de los aprendizajes que Laura más aprecia tras este cambio es haberse dado cuenta que su identidad va mucho más que solo su apariencia. “A la gente no le hace tanta falta porque mi esencia sigue aquíy yo sigo creando el mismo arte y ofreciéndoles lo mismo. Yo sigo aquí, soy mucho más que eso, entonces ha sido muy bonito darme cuenta de eso, que soy mucho más que un lunar”.

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Mensaje de Laura Barjum a quienes la criticaron

La decisión de retirar su lunar también generó comentarios en redes sociales. Uno de los momentos que más la incomodó ocurrió cuando estaba usando sus redes para pedir ayuda para las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Mientras hablaba, algunos usuarios decidieron centrar sus comentarios en su rostro y en la falta de su característico lunar. En ese momento cuestionó por qué algunas personas estaban más interesadas en su apariencia que en la campaña de ayuda que estaba promoviendo.

En esta conversación con Vea, afirmó: “Nada es tan importante, eso es lo que me queda de este aprendizaje, nada es tan importante. Yo siento que los que me han criticado tienen que bajarle un poquito el volumen a eso porque creo que la gente ahorita sufre mucho por problemas ajenos, y hay muchas cosas muy graves y muy difíciles pasando en la vida de todos y cada uno de nosotros, entonces no es tan horrible, no hay que amargarse así por la vida de otra persona”.