Laura Bozzo hospitalizada de urgencia. Medios mexicanos reportan posible peritonitis

En la tarde del martes 13 de octubre algunos medios mexicanos como TvyNovelas reportaron que la periodista y escritora peruana Laura Bozzo, de 75 años, habría sido ingresada de urgencia en un centro médico de la red IMSS-Bienestar.

De acuerdo con los reportes, su diagnóstico inicial habría sido una deshidratación severa y una obstrucción intestinal.

¿Laura Bozzo tiene peritonitis?

La presentadora famosa por su frase "¡Que pase el desgraciado!” pronunciada en sus espacios ‘Laura en América’ y ‘Laura’, producidos en Perú, podría además presentar un cuadro de peritonitis, debido a una aparente perforación, que le implicaría ser sometida a una intervención quirúrgica.

No obstante, ni representantes de Bozzo ni voceros del centro medico se han pronunciado al respecto.

Los reportes también señalan que hace una década la conductora presentó una urgencia médica también intestinal que implicó tres cirugías delicadas que pusieron en riesgo su salud y una larga recuperación.

Otras informaciones apuntaron a que la conductora habría sido atendida en la red pública de hospitales debido a su insuficiencia económica para internarse en uno privado.

No obstante, hay que señalar que en una entrevista con ‘De primera mano,’ Laura aunque reconoció que sus asuntos legales le han menguado sus finanzas, también mencionó que tiene en Perú un patrimonio compuesto por bienes raíces que arrienda y que le representan cierta comodidad en el aspecto económico.



Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. Además de ser reconocida conductora es abogada y escritora. Una de sus publicaciones más mediáticas fue sobre su vida denominada ‘Más allá del infierno’.

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Desde el 2009 comenzó su vinculación con la televisión mexicana. En Tv Azteca comenzó a transmitir su programa ‘Laura de Todos’ que posteriormente se llamo ‘Laura para todos’.

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