¿Laura Bozzo murió? Esta foto en su Instagram asustó a sus fanáticos

Laura Bozzo, la presentadora peruana, nacionalizada mexicana, y recordada por la particular frase “Que pase el desgraciado”, que mencionaba en su talk show de conflictos sociales y familiares, se ha visto envuelta en diferentes polémicas a lo largo de su carrea.

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

En los últimos días, el nombre de Laura ha sido tendencia luego que comenzaran a circular en redes sociales unos rumores de su supuesta muerte. La alarma se encendió cuando, desde su propio perfil de Instagram, fue reposteada una foto a blanco a negro acompañada del siguiente mensaje: “¿Hallan sin vida a Laura Bozzo a los 74 años? Revelan fuertes detalles”.

Aunque en el momento no se conocieron más detalles, los comentarios no se hicieron esperar. Horas después, la misma presentadora apareció a través de un video. Junto a él, escribió: “Yo al ver que me declaran por muerta por milésima vez. Hay Laura para rato”.

Además, agregó: “ábranse, perras. Llegó la mera mera. Eso es, la potra, la diva, aquí estoy y a quienes no les guste, a la chingada”, Sin embargo, la peruana no solo se quedó con ese mensaje para quienes comenzaron a circular esa noticia falsa, sino que en el feed de su Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores posteó otro clip donde aparecen dos personas llevándola en una camilla tapada de pies a cabeza con una manta azul. Segundos después, ella se levanta y de fondo suena el tema “No estaba muerto, andaba de parranda”, mientras baila.

En la descripción, escribió: “No sé cuántas veces me han dado por muerta es de locos, ¿es en serio? Besos a mi público. Los amo, pronto de regreso @alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos”.

Algunos usuarios comentaron: “gracias a Dios estás bien”, “eres única e irrepetible, Laurita”, “ahora es que queda Laura para rato”, “qué susto, pensé que era verdad”, “menos mal fue un mal chiste”, “qué bueno que estés bien”, “larga vida para ti”, “no asustes con eso”, “qué descanso saber que fue una broma”, “en algún momento pensé que era verdad”.

No es la primera vez que surgen este tipo de rumores en las redes sociales. La artista de 74 años ha tenido que salir varias veces a desmentir ese tipo de publicaciones. En otro post, Bozzo agregó: “Me levanté y lo único que veía en TikTok era “Laura internada”, “Laura en la clínica”, “Laura deformada”, “Laura grave”, por el amor de Dios debería haber algún tipo de reglas que no se puede estar publicando cualquier mentira, que difaman. Hay gente que me escribe y que piensa que yo estoy muriéndome en Acapulco".