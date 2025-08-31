Laura de León y Salomón Bustamante: cómo se conocieron y cuánto llevan juntos

Laura de León es una reconocida actriz colombiana, conocida por sus papeles en producciones como Rojo carmesí, Leandro Díaz, Pa’ quererte, La ley del corazón 2, entre otras. Por su parte, Salomón Bustamante se ha desempeñado como presentador de televisión. Hizo parte de Estilo RCN, Hola gente, entre otros.

Así comenzó la historia de amor de Laura de León y Salomón Bustamante

La actriz y el presentador se conocieron en RCN hace casi 16 años. En ese momento, Bustamante trabajaba en Estilo RCN y Laura hacía sus prácticas en el Departamento de Talento. Aunque en ese momento solo iniciaron una amistad. Luego de un par de salidas, tiempo después, se dieron cuenta que había un gusto entre ellos.

“En ese momento no teníamos pareja, pero yo le parecía muy niña a él, me lo dijo en algún momento. Luego, él tuvo novia y yo me devolví a Cartagena y me ennovié. Tiempo después me fui a vivir a Bogotá y hablábamos normal, pues siempre hubo mucho respeto. Después estuvimos solos, pero él me echaba los cuentos de cuando le coqueteaba una pelada y yo sentía como celos, pero igual seguía con mi vida. Salíamos de rumba y siempre había un cambio de luces entre los dos", contó la actriz en una oportunidad para El Heraldo.

Sus primeras citas fueron en Cartagena en la playa y en restaurantes. No obstante, fue en un Carnaval de Barranquilla que decidieron dar el siguiente paso e iniciar una relación sentimental.

En el 2020 se casaron por lo civil en una ceremonia muy íntima, por las restricciones debido a la pandemia por el covid-19. Al siguiente año, en el 2021, unieron sus vidas en una ceremonia religiosa en Cartagena donde asistieron sus familiares y amigos. La boda fue una de las más comentadas del mundo de la farándula en Colombia.

“Para mí será inolvidable el día que le propuse matrimonio en su casa. Fue imperfectamente perfecto porque todo me salió mal ese día: la caja del anillo, los músicos, todo. Incluso, yo no tomo mucho trago, pero ese día por los nervios tomé demasiado y estaba ‘prendido’. Pasó de todo, pero al final de la noche todo resultó muy bonito. Pienso que el matrimonio, más que el sentirse enamorado, necesita que uno tome la decisión de estar con la otra persona, entregarle su vida para siempre, por eso creo que me demoré cinco años en pedirle la mano", dijo el presentador para el mismo medio.