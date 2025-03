Laura González y Karina García vivieron tenso momento en ‘La casa de los famosos’

La llegada de Laura González a La casa de los famosos Colombia 2 estuvo cargada de tensión, principalmente, por la fuerte pelea que sostuvo con Karina García a los pocos minutos de ingresar al programa.

Cabe recordar que, según González, García es responsable de haberse involucrado en una antigua relación amorosa y por eso, según ella, su intención es “desenmascarar” a la antioqueña.

Así fue la pelea de Laura González y Karina García en ‘La casa de los famosos’

“No alcancé a llegar al altar, me separé antes de… Mi relación se quebró por una persona que ahorita está en ‘La Casa de los Famosos’. Alguien que en este momento está siendo muy viral y es pelinegra, bajita, paisa y el apellido termina en ‘A’”, comentó González segundos antes de cruzar la puerta de la casa.

Tan pronto Laura llegó al programa se presentó con cada uno de sus compañeros, excepto con Karina García. Razón por la que, de inmediato, la modelo le preguntó el motivo del desplante y comenzó un fuerte cruce de comentarios.

Laura González, por su parte, advirtió que no tiene intención de ser cordial con Karina García. Por el contrario, aprovechó la ocasión para cuestionarla por haberse involucrado en su antigua relación amorosa; mientras que la paisa se defendió argumentando que el ex de la llanera es un cercano amigo suyo.

“¿Cómo así? ¿Él era tu marido? Él dijo que no era tu marido ¡Qué pena, mi reina! Primero que todo, soy amiga de él hace muchos años; segundo, nunca tuve nada con él; y tercero, con él tengo un grupo de amigos y somos muchísimos. Así que trabaja en tu seguridad", expresó Karina, a lo que Laura contestó: “Mi vida, para que tú me causes inseguridad tienes que ser, al menos, un poquito más alta que yo ¡Eres una mentirosa que nada que ver!”.

Laura González advirtió a ‘El Jefe’ que su objetivo es Karina García

Antes de presentarse ante el resto de sus compañeros, la modelo de 29 años sostuvo una conversación con ‘El Jefe’ en la que reiteró, una vez más, los motivos de sus diferencias con Karina García.

“No haré parte del grupo ‘fuego’. No soy amiga de Karina y no pienso ser amiga de Karina. Voy a ajustar una deuda que tengo muy pendiente apenas entre a La casa de los famosos, esa deuda se llama Karina García. No se puede decir que eres un ser de luz cuando acabaste un matrimonio”, expresó.

