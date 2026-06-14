Laura Tobón mostró la tierna reacción de su esposo cuando se enteró del nuevo embarazo

En días recientes, la modelo y presentadora Laura Tobón confirmó que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Álvaro Rodríguez. La noticia llega cuando Lucca, el primer hijo de la pareja, se prepara para cumplir cinco años en diciembre.

Ahora, en medio de la celebración del Día del Padre en Colombia, la conductora de ‘La Voz’ compartió con sus seguidores un momento que había permanecido en privado durante varios meses: la reacción de su esposo cuando recibió la noticia de que la familia volvería a crecer con la llegada de un nuevo bebé.

La reacción del esposo de Laura Tobón al nuevo embarazo

A través de una publicación en Instagram, Tobón reveló un video grabado tiempo atrás, cuando aún mantenía en secreto su embarazo. En la grabación se observa a Álvaro Rodríguez sentado sobre una cama mientras ella le entrega una bolsa con una sorpresa en su interior.

Al abrirla, el empresario encuentra una prueba de embarazo con resultado positivo. Apenas comprende el significado de lo que está viendo, se levanta para abrazar a su esposa y compartir con ella uno de los momentos más importantes para la pareja en los últimos años.

Junto al video, Laura Tobón recordó los sentimientos que la acompañaron antes de dar a conocer la noticia. “Todavía me acuerdo lo nerviosa que estaba ese día. Guardar un secreto tan grande y tan hermoso no fue fácil, pero ver su reacción hizo que ese momento quedara para siempre en mi corazón”, escribió.

Posteriormente, Álvaro Rodríguez le pregunta a su esposa si se siente feliz y tranquila con la noticia. Es entonces cuando ambos intercambian palabras de cariño mientras procesan la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Según se escucha en el video, el exintegrante de ‘Shark Tank Colombia’ le expresa a Laura Tobón que siente “más amor ahora que nunca” y que la noticia fortalece la visión de familia que han construido juntos desde el nacimiento de su primer hijo.

“Gracias por ser nuestra fuerza, nuestro refugio y el amor que sostiene a nuestra familia. Cada día nos inspiras a perseguir nuestros sueños con disciplina, valentía y, sobre todo, con amor”, agregó la presentadora de Caracol Televisión en la descripción de su publicación. El mensaje concluyó con una frase que resume el momento que atraviesa la pareja: “Qué afortunados somos de seguir creciendo nuestra familia a tu lado. Te amamos infinito. Ahora somos 4”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí