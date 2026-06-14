Laura Tobón reveló el sexo de su segundo bebé: así reaccionaron la presentadora y su esposo

Laura Tobón volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir uno de los momentos más esperados de su segundo embarazo. La presentadora publicó un video en sus redes sociales en el que, junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y su hijo Lucca, mostró cómo descubrió un detalle que había mantenido en reserva desde que anunció que estaba esperando a su segundo hijo.

La grabación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de felicitación, pues recoge la reacción de toda la familia durante una celebración íntima que marcó un nuevo capítulo en la dulce espera.

¿Niño o niña? Laura Tobón reveló el sexo de su segundo bebé

La revelación ocurrió mediante una dinámica familiar en la que abrieron una caja de la que salieron globos azules, confirmando que Laura Tobón y Álvaro Rodríguez esperan otro niño.

La noticia sorprendió especialmente a la presentadora, quien confesó que estaba convencida de que tendría una niña. “It’s a boy. Lucca, Álvaro y Patacón veían venir un niño y yo en shockkk, juré que era niña. ¡Seguiré siendo la mujer de la casa! Bienvenido sea nuestro segundo baby boy”, escribió junto a la publicación.

Las imágenes muestran la emoción de toda la familia durante el momento en que conocen el resultado, con Lucca como uno de los protagonistas de la celebración. La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento que felicitaron a la pareja por la llegada de su segundo hijo.

Así ha sido el segundo embarazo de Laura Tobón

Laura Tobón confirmó que estaba embarazada por segunda vez el pasado 9 de junio, cuando protagonizó una edición especial de Marie Claire y compartió la noticia a través de sus redes sociales.

Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre cómo vive esta maternidad de manera diferente a la primera. La presentadora ha explicado que, a diferencia de cuando esperaba a Lucca, ahora afronta el embarazo con mayor tranquilidad y confianza, dejando de lado los temores que sintió hace algunos años.

También ha recordado que durante su primer embarazo recibió numerosos comentarios sobre los cambios físicos que experimentó, una situación que afectó su autoestima. En esta oportunidad, aseguró que su prioridad es disfrutar el proceso y enfocarse en el bienestar de su familia, mientras espera la llegada de quien será el nuevo compañero de aventuras de Lucca.

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