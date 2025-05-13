¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Leonardo DiCaprio confesó 30 años después su ‘mayor arrepentimiento’ en el cine

El protagonista de “El lobo de Wall Street” reveló que rechazó un importante papel por actuar en “Titanic”.

Por Redacción Vea
14 de agosto de 2025
CANNES (France), 13/05/2025.- Leonardo DiCaprio onstage during the opening ceremony of the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 13 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Fotografía por: GUILLAUME HORCAJUELO

 Leonardo DiCaprio, cuya larga filmografía incluye títulos tan icónicos como Gangs of New York, Infiltrados, El lobo de Wall Street o El renacido, película que le valió un Oscar a mejor actor, ha revelado que su “mayor arrepentimiento” es haber rechazado un papel en particular 30 años atrás, curiosamente uno que rehusó por haberse comprometido ya a rodar Titanic.

¿Qué dijo Leonardo DiCaprio?

   “Lo diré aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber participado en Boogie Nights. Fue una película muy significativa para mi generación”, aseguró DiCaprio a Paul Thomas Anderson, en una entrevista para Esquire conducida por el cineasta.

   Si bien Anderson pensó en un primer lugar en DiCaprio para dar vida a Eddie Adams, el joven que en Boogie Nights se convierte en estrella del porno, este había accedido ya a rodar Titanic y recomendó en su lugar a su compañero de reparto en Diario de un rebelde Mark Wahlberg, que acabaría haciéndose con el papel. “No puedo imaginar a nadie más que a Mark [Wahlberg] en ese papel. Cuando finalmente pude ver la película, pensé que era una obra maestra”, apuntó el actor.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

   En todo caso, ahora, casi tres décadas después del estreno de Boogie Nights, DiCaprio se pone a las órdenes de Anderson en Una batalla tras otra, cinta que llegará a los cines el próximo 26 de septiembre y contará con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en su elenco.

   “En última instancia, querer hacer esta película fue bastante sencillo: llevaba unos veinte años queriendo trabajar contigo, Paul, y me encantaba la idea de un revolucionario acabado que intenta borrar su pasado, desaparecer e intentar llevar una vida normal criando a su hija”, explicó DiCaprio al realizador.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Leonardo DiCaprio

Boogie Nights

Titanic

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar