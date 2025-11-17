Leonardo DiCaprio sorprendió a Jennifer Lawrence con una confesión sobre ‘Titanic’

Estrenada en 1997 y dirigida por James Cameron, Titanic se convirtió en un fenómeno cinematográfico que dejó huella en toda una generación. Esta película, basada en la trágica historia real del transatlántico que se hundió en 1912, fusionó romance, drama y una impresionante calidad técnica, cautivando a audiencias de todo el mundo. Dominó la taquilla global durante meses, recaudando más de 2.200 millones de dólares y grabándose en la historia del cine al ganar 11 premios Óscar, igualando el récord de Ben-Hur. Más allá de su éxito tanto comercial como crítico, Titanic elevó a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet a la categoría de íconos del cine, consolidándose como una de las películas más influyentes y memorables de todos los tiempos.

¿Qué dijo le Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence sobre ‘Titanic’?

En una charla íntima para Variety, Leonardo DiCaprio dejó a Jennifer Lawrence y a sus fans sorprendidos al confesar que nunca ha visto Titanic en su totalidad, la película que lo lanzó al estrellato en 1997. Esta revelación salió a la luz en un momento casual, cuando Lawrence le preguntó si había vuelto a ver la película a lo largo de los años. DiCaprio, con total sinceridad, admitió que no la ha visto nunca, y explicó que, en general, no suele ver sus propias películas.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaron a Jack y Rose en la famosa película de "Titanic" en 1997. Fotografía por: MERIE W. WALLACE/20THCENTFOX/COURTESY EVERETT COLLECTION

“¿Has vuelto a ver ‘Titanic’?”, le preguntó, a lo que él contestó: ““No. No la he visto en mucho tiempo. Yo no veo mis películas, ¿y tú?”. La reacción de Lawrence fue una mezcla de asombro y humor: le sugirió que debería darle una oportunidad ahora, señalando “Oh, deberías. Apuesto a que podrías verla ahora, es buenísima”. Con un tono ligero, Lawrence añadió que, algo tan icónico como Titanic, sí merece ser visto. “Nunca he hecho algo como ‘Titanic’; si lo hiciera, la vería”.

Incluso, la actriz compartió una anécdota divertida sobre una vez que, tras una noche de copas, se puso a ver American Hustle para evaluar su actuación, aunque no recordaba bien qué conclusiones había sacado después. El diálogo entre ambos no se limitó a esta confesión. También hablaron sobre sus inicios en la industria, con DiCaprio recordando sus primeras experiencias en televisión y Lawrence rememorando sus audiciones desde adolescente. “¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer audiciones?”, le preguntó DiCaprio, a lo que Lawrence respondió: “Unos 14, en Nueva York”. Por su parte, el ganador del Óscar recordó que él comenzó a los 12: “Mi primer programa de televisión fue The Outsiders. Ahí está toda mi filmografía”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, intercambiaron impresiones sobre proyectos recientes y los desafíos creativos que enfrentan, creando un espacio de reflexión sincera sobre sus carreras y procesos artísticos. La revelación sobre Titanic se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación, no solo por la sorpresa de que un actor tan asociado a una película emblemática nunca la haya revisado, sino también por la honestidad con la que DiCaprio habló sobre su relación con su propio trabajo.