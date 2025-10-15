Leonardo Ramírez, el actor de ‘Padres e hijos’ que murió tras luchar contra el cáncer

Antes de cumplir los 30 años, Leonardo Ramírez ya era un rostro reconocido de la televisión colombiana. Participó en Padres e hijos y La mujer en el espejo, y se ganó el cariño del público por su energía y talento en Mucha música, programa juvenil de Citytv que impulsó a decenas de artistas locales. Su carrera apenas despegaba cuando recibió una noticia que cambió su vida: un diagnóstico de cáncer que marcaría sus últimos tres años.

La enfermedad fue implacable. Según contaron sus familiares en una reciente emisión del programa Expediente Final de Caracol Televisión, el bogotano se sometió a varios tratamientos médicos convencionales, sin obtener resultados alentadores. Su esperanza de sanar lo llevó a probar terapias alternativas, como inyecciones de agua de mar y el uso del llamado veneno de escorpión azul, que entonces era promovido por algunos pacientes con cáncer.

“Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”: papá de Leonardo Ramírez

El cáncer metastásico terminó afectando varios órganos, entre ellos el páncreas, y los dolores se hicieron cada vez más intensos. En ese contexto, Leonardo fue remitido a cuidados paliativos. Fue entonces cuando, consciente del deterioro que vivía, expresó públicamente su deseo de acceder a la eutanasia, en una época en la que el tema era tabú y carecía de reconocimiento legal en Colombia.

“Ningún médico quiso hacerlo”, recordó su hermana Sandra en el programa, al explicar que el actor insistía en su decisión pese al debate que generaba. Su padre, por su parte, admitió: “Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”.

Leonardo Ramírez murió el 11 de junio de 2003, acompañado por su madre. Tenía solo 26 años, pero su historia trascendió las pantallas: colegas, músicos y excompañeros lo recordaron como un joven entusiasta, sensible y apasionado por la comunicación.

En homenaje a su memoria, su madre creó una fundación que brinda apoyo a personas con cáncer, especialmente a quienes atraviesan situaciones económicas difíciles. Así, la lucha que marcó sus últimos años continúa inspirando a otros que enfrentan el mismo desafío que él no temió visibilizar.