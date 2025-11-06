Letra de la nueva canción de Daddy Yankee y Bizarrap: ¿Qué dice?

Este año Daddy Yankee fue protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales, no precisamente por su música sino por su vida personal. El ‘Rey del reguetón’ se divorció de su esposa Mireddys González en diciembre del 2024 y, desde entonces, comenzó una batalla legal que generó gran polémica en Latinoamérica.

No obstante, el artista puertorriqueño no permitió que su nombre se viera afectado por eso, así que a la par, continuó trabajando en su nuevo proyecto musical, Lamento en baile, que habla de su vida desde que se convirtió al cristianismo.

Daddy Yankee y Bizarrap se unieron para estrenar BZRP Music Sessions #0/66

El pasado miércoles 5 de noviembre, el intérprete de temas como Gasolina, Dura, Sonríele, entre otras, compartió la noticia del lanzamiento de su nueva canción con Bizarrap, uno de los productores musicales más importantes.

Los seguidores del boricua estaban a la expectativa por conocer su nueva canción, pues, desde que le dio un giro a su vida, las letras de sus canciones son completamente diferentes; están enfocadas en lo que Dios ha hecho en su vida personal durante este tiempo.

Letra de Daddy Yankee || BZRP Music Sessions #0/66

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de abajo, pizza rap, suena el bass.

Código 787, área cerca el ton.

Por la batería que llegó el reggaetón.

__

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray y C. Misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa,

todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

__

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

__

Si nos echamos aquí, se le nota el barrio.

Mi flow eterno ya no es legendario.

No te estoy hablando de dólar, pero traigo el cambio.

Es muy padre quien llena el estadio.

__

Con mi copa para todas las caminas,

que me pone la vitamina,

la verdad era la gasolina.

Y nada, no me deja parar en la esquina

de esa tusa argentina.

__

¿Qué tú quieres que te diga?

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

__

Más sigo...

¡Venga los mozos!

¡Fuego!

Pizza, búscate la pizza,

que se la diviertan, que el enemigo una pisa.

__

Está viendo cómo el carrero hace la ceniza,

esto no lo para ni la patrulla fronteriza.

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de abajo, pizza rap, suena el bass.

__

Código 887 ahí hace el calentón,

por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray sin misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa.

Todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

__

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

¡Fuego!

¡Fuego!

¡Fuego!

3 - 3 - 1 - 3 – 1