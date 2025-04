Liam Payne: las últimas palabras que le dijo a su novia Kate Cassidy

El cantante de One Direction, de 30 años, murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel Casa Sur de Buenos Aires, y su pareja, de 26 años, ha hablado ahora por primera vez sobre la última vez que vio a Liam con vida, revelando la última frase que el cantante le dijo días antes de su muerte en Argentina.

Según ella, él le dijo: “Estás actuando como si ésta fuera la última vez que vas a volver a verme”. Pronunció estas palabras cuando Kate salía para tomar un vuelo de regreso a Florida.

Kate, que mantuvo una relación con Liam hasta poco antes de su muerte en octubre del año pasado, hizo la admisión mientras hablaba con franqueza sobre las luchas del cantante contra la adicción y la salud mental durante una participación en el podcast ‘On Purpose’, con Jay Shetty.

¿De qué murió Liam Payne?

La muerte de Liam fue causada por politraumatismo -múltiples lesiones traumáticas en el cuerpo- tras una noche de consumo de drogas y alcohol.

Según la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, cinco personas, entre ellas el gerente del hotel, un recepcionista y un amigo de Liam, han sido acusadas de homicidio involuntario.

Kate recordó su emotiva despedida final, diciendo: “Recuerdo que estaba sentada con él y yo no paraba de hablar de lo mucho que le quería y él se rió, me interrumpió y me dijo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo, tu coche está en la entrada’”.

Ella dijo que respondió riendo, sin saber que sería la última vez que le viera. “Mirar atrás en el tiempo y saber que esa fue la última vez que iba a volver a verle es tan escalofriante”, dijo.

Kate añadió: “Nuestro último adiós, no hubiera querido que fuera de otra manera”. En otra parte de la entrevista, Kate reveló cómo el estado de Liam variaba día a día.

“Daba cinco pasos hacia delante y tres hacia atrás”, señaló. Kate continuó: “Podía mejorarse a sí mismo, pero luego ese interruptor se encendía y se despertaba por la mañana y se sentía de una determinada manera”.

También describió cómo Liam a menudo se negaba a salir de casa o de la habitación del hotel, necesitando que le animaran sólo para salir.

“A veces era demasiado para mí, y no soy una profesional”, dijo. “Nunca lo he sido y soy muy joven, así que intenté hacer todo lo que pude”.

Kate añadió: “Una cosa de la que la gente tiene que darse cuenta es que no se puede arreglar a nadie ni curar a nadie. Puedes ayudarles y apoyarles en los mejores y peores momentos, pero no puedes curarles en lo que respecta a la adicción y la salud mental. Para ayudar y cuidar a otra persona tienes que acordarte de cuidarte a ti mismo, y creo que eso es algo que a veces me olvidaba de hacer”.

Describiendo los problemas de adicción de Liam, Kate dijo: “Si hubiera podido elegir estar sobrio el resto de su vida, lo habría hecho. Al principio no lo entendía, así que creo que pensaba: ‘¿No puedes dejar de hacer eso? Pero no es tan fácil. Al final me di cuenta de que era algo que él no podía elegir”.