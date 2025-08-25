Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves y se declaró inocente. Esto pasó

El rapero estadounidense Lil Nas X, uno de los artistas más influyentes de la música pop en los últimos años, fue acusado formalmente de cuatro delitos graves luego de un incidente ocurrido el pasado 21 de agosto en Los Ángeles. El cantante, de 26 años, se declaró no culpable en la audiencia realizada el lunes 25 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

¿Qué pasó con Lil Nas X?

De acuerdo con documentos judiciales, los cargos que pesan sobre el artista incluyen tres acusaciones por agresión con lesiones a oficiales de policía y un cargo por resistencia a la autoridad. Estos hechos se habrían producido cuando agentes respondieron a una llamada que alertaba sobre el comportamiento errático del intérprete de Montero (Call Me By Your Name).

¿Cuánto dinero de fianza pagó Lil Nas X?

Durante la confrontación, Lil Nas X presuntamente agredió físicamente a los uniformados antes de ser reducido. El artista fue arrestado y pasó varias horas detenido antes de quedar en libertad tras pagar una fianza de 75 000 dólares. El juez del caso, además, le impuso como condición asistir a un programa de tratamiento para adicciones, como reuniones de Narcóticos Anónimos. Su equipo legal, sin embargo, ha negado que el rapero estuviera bajo la influencia de sustancias durante el altercado.

El padre del cantante, Robert Stafford, declaró a medios estadounidenses que su hijo se encuentra “muy arrepentido” y pidió a sus seguidores mantenerlo en sus oraciones. “Está en un proceso de reflexión, pero está bien. Quiere enfocarse en lo positivo y en seguir adelante”, afirmó.

La situación ha generado gran atención mediática no solo por la gravedad de los cargos, que podrían significar hasta cinco años de prisión en caso de ser hallado culpable, sino también por tratarse de una de las estrellas más mediáticas de la última década. Lil Nas X saltó a la fama en 2019 con el éxito mundial Old Town Road y desde entonces ha construido una carrera marcada por la innovación musical y la provocación artística.

Mientras avanza el proceso legal, el futuro del artista permanece incierto. Su próxima cita judicial está programada para septiembre, instancia en la que se definirá si el caso va a juicio. Entre tanto, sus abogados insisten en que el rapero es inocente de los cargos y que buscarán demostrarlo en tribunales.