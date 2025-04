Liliana Henao dejó el modelaje tras 12 años: “Ya no pertenecía a ese mundo”

Liliana Henao fue una de las caras más visibles del modelaje en Antioquia durante más de una década. Su imagen estuvo en vallas, portadas y campañas de todo tipo, hasta que un día decidió dejar atrás la carrera que construyó por 12 años.

Así lo confirmó la antioqueña en una reciente entrevista que concedió a la revista Vea, en la que también hizo un repaso por su historia y habló de los motivos que la llevaron a darle un giro radical a su vida.

¿Por qué Liliana Henao se retiró del modelaje?

De acuerdo con lo que contó a este medio, se encontraba estudiando Administración de Empresas cuando, en la calle, alguien se le acercó a preguntarle si era modelo.

“Ser modelo nunca estuvo en mis planes (...) Yo estaba con mi mamá en la calle y se acercó alguien a preguntarme si yo era modelo, entonces nos dejó una tarjeta. Después de pensarlo mucho fuimos, me hicieron las primeras fotos… y ese mismo día me dieron mi primera campaña. Yo no sabía modelar ni posar, pero en la agencia me enseñaron. De un momento a otro eso se volvió una bola de nieve porque empecé a trabajar sin parar”, explicó inicialmente.

Ver su rostro como imagen de importantes marcas y eventos le trajo un alto reconocimiento, sobre todo en su departamento natal. “Eso te sube el ego total. Verte en todos lados es algo increíble”, aseguró Liliana Henao; sin embargo, con el tiempo, esa emoción se fue apagando: “Lograba cosas materiales, pero nada me llenaba. No sentía alegría, no me sentía completa”.

En medio de esa búsqueda interior, la paisa llegó a una iglesia, donde —según ella— tuvo su primer encuentro con Dios: “Conocí a un Dios real, que nos escucha y nos guía. Eso me dio alegría y plenitud. Empecé a ir a sesiones de fotos y ya no sentía la misma pasión. Me daba pereza estar ahí. Sentía que mi alma ya no pertenecía al modelaje”.

Para Liliana Henao tomar la decisión de retirarse no fue fácil. Por el contrario, fue un proceso largo y tuvo consecuencias, entre ellas económicas. Aun así, admitió que ha valido la pena. “Encontré felicidad en cosas que no son dinero ni materiales”, agregó.

¿A qué se dedica ahora Liliana Henao?

La también empresaria sabe que su cambio ha causado sorpresa y no le teme al olvido, pues tiene claras sus convicciones: “Yo ya no vivo para agradarle a los demás, ahora vivo para agradarle a Dios”.

Después de alejarse del modelaje, muchas personas dejaron de seguir a Liliana Henao en redes sociales, pero eso es algo que ya no le quita el sueño. Actualmente, se dedica de lleno a su empresa de vestidos de baño y a su vida espiritual. Dejó atrás las luces, el maquillaje y las pasarelas, y ahora camina por una ruta que, según ella, por fin le hace sentido.

“Antes ese tipo de cosas definían mi vida. Hoy mi prioridad es servirle a Dios. Perdí seguidores, sí, pero gané algo mucho más grande: paz, propósito y verdadera felicidad”, concluyó en su charla con Vea.