Liliana Salazar: así luce la presentadora luego de una cirugía para bajar de peso

Con más de dos décadas de experiencia en el periodismo deportivo, Liliana Salazar se ha consolidado como una de las voces femeninas más reconocidas en este ámbito. A lo largo de su carrera ha hecho parte de los equipos informativos de Univisión, Noticias RCN y Win Sports, canal en el que trabaja desde hace más de 12 años.

Sin embargo, lejos de las cámaras y los micrófonos, la periodista se convirtió recientemente en tema de conversación en redes sociales, luego de compartir públicamente los resultados de una cirugía a la que se sometió hace tres meses con el objetivo de bajar de peso.

¿Qué cirugía se hizo Liliana Salazar?

De acuerdo con lo expuesto por la periodista pereirana en un video publicado por el cirujano responsable de su procedimiento, la decisión de operarse fue el resultado de una lucha constante contra su peso.

“Tomé una decisión que me va a cambiar la vida: me voy a operar. Me cansé de luchar contra mi peso, de subir y de bajar, y de hacerme mil cosas. Así que me voy a hacer algo que es contundente y, a partir de este momento, comienzo una nueva vida”, expresó inicialmente.

Las imágenes compartidas por Liliana Lozano también registraron sus primeras impresiones tras la intervención, en las que aseguró sentirse bien pese al poco tiempo de recuperación (menos de 24 horas en ese momento).

Tres meses después del procedimiento, la presentadora de Win Sports decidió mostrar públicamente su evolución física y emocional. En un nuevo testimonio, reveló que se sometió a una cirugía bariátrica, con la que ha logrado perder poco más de 20 kilos.

“Llevo 3 meses de haberme operado, de haberme hecho la cirugía bariátrica, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida... bueno, después del matrimonio. Porque eso sí, estoy muy bien casada”, agregó con humor.

Fotografía por: Instagram @lilisalazarr

Además de los cambios físicos, Liliana Salazar destacó el impacto positivo que el proceso tuvo en sus hábitos y en su bienestar general.

“Me siento súper bien, creo que el cambio es notorio. ¿Y saben qué?, que me quedó el hábito de hacer ejercicio, que es aún mejor”, concluyó mientras se dirigía al gimnasio y mostraba imágenes del antes y el después, que fueron celebradas por sus seguidores.

