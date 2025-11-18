Lina Tejeiro confesó que dejó en visto a Bad Bunny ¿Por qué lo hizo?

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, volvió a ser tendencia tras una revelación que dejó a muchos sorprendidos. Durante su participación en el programa The Juanpis Live Show, conducido por Alejandro Riaño, la llanera habló sobre su vida personal con la espontaneidad que la caracteriza. Por ejemplo, entre risas, confesó que hace algunos años recibió mensajes directos de nada más y nada menos que Bad Bunny, el ícono global de la música urbana.

La anécdota de Lina Tejeiro con Bad Bunny

El tema surgió cuando la actriz comentó que tiene acceso a una aplicación de citas exclusiva para celebridades, aunque aclaró que rara vez responde. Fue entonces cuando Juanpis González, en tono jocoso, le preguntó si alguna vez había ignorado a alguien famoso. La actriz no dudó en admitir que sí, y reveló que el cantante puertorriqueño le escribió en 2018, pero ella nunca contestó.

“Me di cuenta mucho tiempo después, cuando lo etiqueté en una historia y apareció el mensaje. Pensé: ‘¡No puede ser! ¿Cómo no le respondí antes?’”, relató entre carcajadas. Según explicó, aunque admira su música, Bad Bunny no es su tipo físicamente, pues prefiere a los hombres “caribonitos”, un comentario que desató risas en el set.

Para “chicanear”, como ella misma lo dijo, Lina Tejeiro mostró los mensajes que Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del artista— le envió hace siete años: un emoji de brazo fuerte y un beso el 23 de febrero, otro beso el 1 de marzo y un “muchas gracias, amor” el 16 del mismo mes. Después de esa interacción, no hubo más comunicación, y la actriz confesó que ni siquiera lo sigue en redes.

En medio del juego propuesto por Juanpis González, Lina decidió romper el hielo y escribió al cantante un mensaje divertido: “Hola perdido, no sé nada de ti desde hace cuatro años”, demostrando una vez más su autenticidad y buen humor.

Este episodio confirma por qué Lina Tejeiro es una de las figuras más comentadas de la farándula nacional. Su belleza, carisma y sinceridad la han convertido en tendencia en múltiples ocasiones, especialmente cuando comparte detalles de su vida amorosa, tema que despierta gran curiosidad entre sus seguidores. Actualmente, la actriz está soltera y no teme hablar de ello, lo que la mantiene cercana a su público y protagonista de conversaciones virales.