Lina Tejeiro cuenta por qué sigue soltera y revela requisitos para su próxima pareja

Lina Tejeiro, la actriz colombiana reconocida por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos con el personaje de Samantha, y su participación en otras producciones como La hipocondríaca, Los graduados, La ley del corazón y Chichipatos, habló para Caracol TV y La Kalle 96.9 FM sobre varios temas de su vida personal. Los comentarios sobre su cuerpo, su lenguaje del amor y los requisitos que debe tener un hombre para estar con ella.

El humor, la inteligencia emocional y la responsabilidad afectiva son infaltables para ella. Dice que los años y las relaciones pasadas le han enseñado a ponerse como prioridad, y a deconstruir el concepto del amor que tenía en su cabeza. Ya lo físico pasó a un segundo plano, ahora la actriz se fija en cualidades más profundas.“Desde un tiempo para acá he descubierto que el físico ya no es una característica esencial para tener novio”, dijo a La Kalle.

También reveló algunos “no negociables” de las primeras citas, como los pagos de las cuentas por mitad, y que no la recojan en su casa. “A mí me gusta que, si me invitan a salir, me recojan. En carro, en taxi, en uber, lo que sea, pero que me recojan. Me gusta que me sorprendan, que no sea una cita típica, no sé, vamos a pintar, a jugar paintball, algo diferente”, dijo en entrevista para Caracol TV.

La ruptura entre Lina Tejeiro y Andy Rivera

La ruptura entre la actriz y el cantante Andy Rivera ha sido una de las más comentadas en la farándula colombiana de los últimos años. Luego de varios años de relación, decidieron volverlo a intentar, sin embargo, terminaron de nuevo.

“Terminamos un día. Un día nos dejamos de hablar. ¿Por qué nos dejamos de hablar? Porque él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con ciertas personas. Yo me enteré, discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya. ¿Yo por qué me enojé? Porque omitir algo para mí es como esconder información, como que estás escondiendo algo que estás haciendo”, explicó Tejeiro en su momento.

“Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo. Intentando, remando, tratando de reconstruir. Sí queríamos escribir una historia con final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces. No es de tu talla nada que hacer. Para recibir hay que soltar y soltar no significa perder”, dijo la actriz en 2023 aclarando la razón por la que tanto ella como el cantante decidieron darle un final definitivo a su historia.

Lina Tejeiro y la soledad

En entrevista para Claro Oscuro, el formato de entrevistas de El Espectador, la actriz habló sobre cómo la soledad la ayudó a entender que no necesitaba a alguien a su lado para lograr lo que se proponía. “Creo que la soledad es una parte primordial y esencial para entender que solo también puedes. En equipo es maravilloso, pero la sociedad nos ha metido en la cabeza que tienes que tener una pareja para estar perfecto, para estar realizado, para para ser exitoso. No me ha pasado porque, aunque no he sido la más de malas en el amor, mis relaciones no han sido duraderas”, dijo Tejeiro

En medio de esas rupturas y de esa soledad, la actriz ha entendido quién es. “Si llega alguien es para seguir manteniendo mi paz y mi tranquilidad, si no, ¿para qué enredarme con alguien que no me sume. Mis amistades me han enseñado lo valiosa que es mi compañía, gracias a ellos, sin querer sonar soberbia ni agrandada, tengo la fortuna de entender que soy una mujer muy completa y que no tengo que conformarme con menos de lo que sueño. Entonces, ¿por qué estar con alguien solo por estar?”, concluyó.