Lina Tejeiro estuvo a punto de rechazar su protagónico en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

El próximo 10 de febrero se estrenará la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una telenovela uyo elenco está conformado, principalmente, por Variel Sánchez (Brayan Ferreira), Lina Tejeiro (Rosmery Peláez), Juan Manuel Guilera (Andrés Galindo) y Laura Barjum (Fernanda Sanmiguel).

Sin embargo, el proyecto estuvo a poco de tener a otra actriz en el personaje de Rosmery, pues Tejeiro pensó en rechazar el papel. Los motivos que la llevaron a considerar esta decisión los reveló en una charla con Vea.

¿Por qué Lina Tejeiro pensó en rechazar ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’?

De acuerdo con lo expuesto por la llanera de 33 años, se enteró de la posibilidad que tenía de realizar su primer protagónico cuando era presentadora de La casa de los famosos. Razón por la cual pensó que no podría rendir al cien por ciento en ambas labores.

“Un día me llamó mi mánager y me dijo que querían ver un casting mío para ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, pero debo decir que lo pensé porque no sabía si estaba lista. Además, me sentía muy cansada, entonces le dije a mi mánager que no quería hacer el casting porque quería respirar un poco”, explicó inicialmente.

A pesar de que Lina Tejeiro parecía haber tomado una decisión definitiva, la propuesta quedó retumbando en su cabeza hasta que, a los pocos días, aceptó presentarse para el papel de Rosmery Peláez y se quedó con el personaje.

“Hubo un momento en que la voz de mi consciencia me dijo: ‘¡Pilas! No vaya a dejar pasar esta oportunidad”. ¡Es que era el chance de hacer mi primer protagónico!, entonces, a pesar de estar muy cansada, lo hice y me fue muy bien ¡Qué tal que no lo hubiera hecho!″, agregó.

Otro secreto que Lina Tejeiro contó de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

En su entrevista con Vea, la también empresaria y figura de redes sociales dejó saber que, durante dos semanas, trabajó como presentadora de La casa de los famosos Colombia (RCN Televisión) y, a la vez, se desempeñó como actriz en la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre (Caracol Televisión).

“Ni siquiera había terminado el otro proyecto (LCDLF), entonces estaba en la dualidad de hacer las dos cosas al tiempo y así sucedió. Las últimas dos semanas del reality las terminé grabando este otro proyecto, entonces me tocó dividirme en dos, prácticamente. Fue un esfuerzo muy grande, pero el resultado es increíble”, concluyó Lina Tejeiro.