Lina Tejeiro revela cómo ha sido reencontrarse con su exnovio Sebastián Vega en ‘MasterChef’

La nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa dando de qué hablar. Desde su estreno, el reality de cocina del Canal RCN ha dejado momentos que han trascendido las pruebas gastronómicas y han puesto a varios de sus participantes en el centro de la conversación. Entre ellos está Lina Tejeiro, quien sigue en competencia mientras el programa ya ha despedido a concursantes como Hugo Gómez, Angélica Blandón y la periodista Diana Mina.

La actriz también ha sido una de las figuras más mediáticas de esta edición. Incluso antes del estreno, su nombre protagonizó rumores sobre una supuesta salida del programa por su embarazo. A eso se sumaron algunos cruces con Iván Marín y un tenso momento con el chef Nicolás de Zubiría, situaciones que la han mantenido como una de las concursantes más comentadas de la temporada.

Así fue el reencuentro entre Lina Tejeiro y su ex, Sebastián Vega, en ‘MasterChef’

Tras el inicio de la nueva temporada del programa, sobre la mesa se puso un tema que despertó la curiosidad de los seguidores del reality: cómo es compartir la competencia con una expareja. Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Tejeiro respondió a quienes le preguntaron por el reencuentro con Vega, actor con el que sostuvo una relación sentimental cuando ambos eran adolescentes tras conocerse en las grabaciones de ‘Padres e hijos’.

Lejos de alimentar cualquier especulación, la actriz dejó claro que el paso del tiempo cambió por completo la forma en la que ve esa etapa de su vida. “Muy bien. Es muy curioso que me hagan esas preguntas porque es como que la gente cree que después de 20 años de haber terminado, todavía uno siente algo por esa persona”, expresó.

Lina Tejeiro explicó que ambos atraviesan momentos personales muy distintos y que, por esa razón, el reencuentro en los fogones transcurrió con absoluta normalidad. Incluso, recordó que esta no ha sido la primera vez que trabajan juntos después de terminar su noviazgo.

“Yo embarazada, después de como cinco noviazgos; él con dos hijos y dos matrimonios ¿Yo qué voy a sentir? ¡Nada! No puedo decir: ‘Ay, no, sentí mariposas en el estómago’. Nada, pues normal. De hecho, nosotros después de haber terminado grabamos una novela juntos. Se llamaba ‘La fiesta del Chivo’ y hacíamos de pareja, entonces, como que normal”, afirmó.

Las declaraciones de Lina Tejeiro coinciden con lo que previamente había manifestado Sebastián Vega, quien también aseguró que ambos han logrado construir una relación respetuosa y madura con el paso de los años, por lo que compartir escenario en ‘MasterChef Celebrity’ no representó ningún inconveniente.

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