Lina Tejeiro se confesó por primera vez sobre canción de Juan Duque y Andy Rivera

Lina Tejeiro es una actriz cuya vida amorosa ha estado ligada a artistas como Andy Rivera y Juan Duque, quienes estrenaron el pasado 22 de agosto una canción titulada Ni con él ni conmigo.

A pesar de que la colaboración entre los cantantes generó una gran cantidad de comentarios, el foco de la prensa en días previos y posteriores al lanzamiento se centró en las reacciones de la llanera de 32 años.

En su momento, Lina Tejeiro no se refirió a la colaboración de Andy Rivera y Juan Duque con nombres propios, pero sí aprovechó la ocasión para promocionar su marca de cosméticos. Sin embargo, en una reciente entrevista habló por primera vez sobre lo que calificó como una “jugada” de sus ex.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre la canción Andy Rivera y Juan Duque?

En una charla con Tatiana Franko para el podcast Vos podés, la también presentadora y empresaria rompió el silencio sobre este sencillo y sobre la estrategia que preparó para enfrentar los comentarios que, inevitablemente, iba a recibir.

“Ellos se estaban haciendo una publicidad gratis, no directamente con mi nombre, pero sí indirectamente, entonces yo dije: ‘Pues yo también’”, comentó la protagonista de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, cuyas grabaciones se desarrollan por estos días.

“Dios los hace y yo los junto. Ellos habrán dicho: ‘Seguramente la gente va a hablar de ella, así la canción no tenga que ver absolutamente nada con ella’, porque de seguro no tiene nada que ver conmigo. Pero tú y yo sabemos lo que estamos haciendo, tú y yo sabemos lo que va a pasar. La gente no es boba, ellos tampoco y yo menos”, agregó.

La pulla de Lina Tejeiro a Juan Duque

En su entrevista con Tatiana Franko, la presentadora de La casa de los famosos también opino si el comportamiento de Juan Duque, quien tomó la iniciativa de colaborar con Andy Rivera, le pareció “oportunista”. Su respuesta generó una ola de reacciones en redes sociales.

“Hay oportunidades que no se pueden perder y pienso que él es de esos que lo que llegue lo coge. Yo no soy de los que piensan que toda plata se gana y toda oportunidad se coge porque no siempre suma para uno, pero hay personas que piensan que sí (...) Hay personas que piensan que por la plata baila el mono, hay muchos King Kong en este mundo, y Juan podría ser uno de ellos”, expresó Lina Tejeiro.