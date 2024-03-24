Lina Tejeiro se hizo radical cambio de look. Ahora es rubia: “Se ve espectacular”

Además de ser una de las actrices más queridas de la televisión nacional, Lina Tejeiro ha forjado un camino como influencer. En Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, comparte momentos de su vida diaria, rutinas de belleza, consejos de bienestar, instantes familiares y reflexiones personales.

Nuevo look de Lina Tejeiro

Hace unas horas, la actriz sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un nuevo look. A través de unas fotografías y unos videos, aparece luciendo su pelo de color rubio, un tono que no había usado antes, ni siquiera en los diferentes personajes que ha realizado en la televisión. “Con esta mona llenas el álbum”, escribió en el post que tiene más de 191 mil likes.

Sus amigos y seguidores no dudaron en reaccionar dejándole mensajes destacando lo bien que luce con su nueva imagen: “hermosísima”, “la que es bella es bella”, “de las pocas personas a las que se le ve tan bien cualquier corte y cualquier color. Divina”, “te ves increíblemente hermosa”, “cómo es posible que con todo se vea espectacular”.

Se desconoce si se trata de un cambio para algún personaje, o si lo hizo por gusto y por verse diferente. Para muchos también ha sido interpretado como una señal de renovación, pues siempre ha sido reconocida por su melena castaña y esta vez decidió arriesgarse con este nuevo tono que dejó a sus seguidores sorprendidos.

¿Por qué Lina Tejeiro se hizo su primera cirugía a los 17 años?

En una entrevista con Flores de primavera la actriz reveló varios detalles de su vida personal y profesional. Aseguró que cuando era niña quería ser reina porque su mamá había sido Señorita Meta. Sin embargo, descubrió en la actuación su verdadera pasión. No obstante, el personaje que hizo en Muñoz vale por dos, donde era catalogada como “la gordita”, la hizo pensar que tenía que cambiar su apariencia, sobre todo después de preguntarle a su mánager del momento si había algún casting para otro proyecto “No amiguita, es que usted está muy gordita y así muy difícil, pero yo tengo un amigo que la puede operar”.

A raíz de eso, a los 17 años decide realizarse una liposucción y aunque su mamá no estuvo de acuerdo, logró convencerla. Sin embargo, tiempo después se arrepintió: “Es algo que un cuerpo no debería pasar. Bueno, si se la quieren hacer, está bien, yo respeto hoy en día la decisión, pero yo no lo volvería hacer”.