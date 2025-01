Lincoln Palomeque se sinceró y contó cómo cambió su vida para siempre

Lincoln Palomeque está entusiasmado y viviendo un nuevo año lleno de satisfacciones. El actor cucuteño así lo ha dejado ver en sus recientes publicaciones de las redes sociales. La expectativa de nuevos proyectos, su cotidianidad familiar, junto a sus hijos Matías y Salvador; el gusto pro el fútbol, los entrenamientos y algunos viajes ha compartido con sus seguidores.

Ahora que se estrenó la serie ‘Perfil falso 2′ en su segunda temporada, producción en la cual su personaje, Juan David, ha adquirido mayor relevancia, Palomeque está dando entrevistas a distintos medios y en una de esas charlas en estados Unidos, más exactamente en el programa ‘Hoy día’, de Telemundo dio declaraciones muy emotivas relacionadas con su vida personal, sus afectos y se refirió específicamente al amor verdadero y cuándo y con quién él lo experimentó por primera vez.

EL actor de 44 años que recientemente ha participado en ‘las muñecas de la mafia’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La reina del Sur’ y ‘La diosa coronada’, entre otras producciones mencionó que él ha experimentado el amor en sus distintas facetas. Habló del amor de pareja, ese que trae la sensación de mariposas en el estómago, el primer amor, el juvenil, pero definitivamente ninguno como el verdadero y más puro.

Así le cambió la vida a Lincoln Palomeque y su concepción del amor

“Me cambió la vida, mis hijos, porque descubre uno realmente el amor verdadero. El amor de pareja, la primera ilusión, la primera pareja, cuando por primera vez descubres y sientes maripositas, cuando te pasa algo complicado con una pareja, no ese es el amor verdadero, cada palabra, cada cosa”, dijo el actor que luego, detalló en el sentimiento y cómo se ha manifestado en su caso.

“Yo pongo un ejemplo y es que a mí no me gusta cuando estoy comiendo y me pidan comida, o me dejes un poquito. A mí ellos me dicen papá, deme el plato completo de comida y yo no como, pero lo hago con todo el amor del mundo porque es una cosa que está y es un amor que te lleva a eso. Un amor puro, real, bondadoso, es el verdadero, ellos me cambiaron la vida”, mencionó Palomeque en la sección ‘Los dados de tu vida’ al referirse a eso que siente por sus hijos, recalcando que su vida se transformó cuando llegó, primero Matías, de 7 años actualmente, y luego, Salvador, quien tiene 3.

Recordemos que los niños son producto de su relación con la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz, con quien estuvo por más de una década.

Sobre el amor de pareja, Lincoln desde su ruptura con Carolina hace casi tres años, se ha mantenido soltero. Carolina y Lincoln sostiene una relación bastante cordial.

