Linda Palma recordó lo más duro de su enfermedad: “No debería estar caminando”

A los 23 años, Linda Palma recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad que transformó su vida de manera radical y la llevó a enfrentar un extenso y complicado proceso de aceptación y recuperación. La presentadora de Show Caracol tuvo que alejarse un tiempo de las pantallas mientras se enfocaba en su rehabilitación física y emocional.

Así fue la enfermedad de Linda Palma de ‘Show Caracol’

La barranquillera de 41 años admitió que aceptar su situación médica no fue fácil. A pesar de ser una persona de fe, reveló que en los primeros años tuvo muchas dudas sobre Dios y le costó entender lo que estaba pasando en su vida.

“Una enfermedad bastante complicada… No fue tan fácil aceptar la enfermedad. Yo discutí muchísimo con Dios, aunque siempre he sido creyente. A esa edad (23 años) no entendía la dimensión de tener una condición médica como esa. Lloré muchísimno, sentí muchísimo miedo, pero con los años Dios le va dando a uno madurez y uno va entendiendo el para qué de las cosas", dijo en una entrevista para el pódcast Charlas divinas By Mafe García – July del Río.

La incertidumbre también estaba ligada a las preguntas que aparecieron en ese momento sobre lo que vendría para ella. “No es una enfermedad cualquiera, no es una condición sencilla. Yo soy un milagro, verme así todos los días le doy gracias a Dios. Yo fui muy hermética con mi condición médica durante mucho tiempo. Cuando me enteré que tenía eso, lo primero que pregunté con pánico, porque me estaba muriendo del miedo, fue: ‘¿Me voy a morir?’, ‘Si algún día quiero tener hijos, ¿voy a poder tenerlos?’ El panorama y el futuro para mí era completamente oscuro. Todo se puso oscuro en mi vida, no sabía qué iba a pasar”, recordó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La recaída que cambió su vida

Años más tarde, en 2016, Linda enfrentó una dura recaída. La presentadora admitió que tras su primera crisis en 2008, no mantuvo la disciplina necesaria con su tratamiento médico, algo que vinculó con la negación que había sentido respecto a su enfermedad. “Ese proceso fue duro, porque yo tuve la recaída en 2008 y no fui la más disciplinada ni la más juiciosa con mi tratamiento médico por la misma negación que tuve, por eso en 2016 tuve una recaída superfuerte. Perdí la fuerza de las piernas, yo nunca dejé de caminar y tenía un vértigo muy fuerte, no tenía fuerza en el piso pélvico, no tenía estabilidad,coordinación, perdí absolutamente toda capacidad motriz. Era supercomplicado tomar un cubierto, cepillarme los dientes, amarrarme los cordones, era imposible para mí. En ese momento otra vez discutí con Dios”, contó.

El momento llegó, además, cuando atravesaba una etapa importante de su carrera. “En ese punto de mi vida, donde estaba teniendo mucho éxito profesional porque estaba en los mejores realities, estaba en campañas publicitarias, en todo, siento que sin darme cuenta el ego me estaba ganando de alguna forma". Sin embargo, Linda pudo entender el propósito: “Sin duda alguna fue una señal de Dios donde me dijo: ‘te sientas y mira tus prioridades’. Yo tenía mis prioridades desordenadas. Fue durísimo. Estaba claro a nivel médico que yo podía recuperarme, pero a un 60 o 70%, máximo.Me decían los médicos que iba a quedar con algún tema de discapacidad".

La fe, según contó, fue la que la ayudó a salir adelante y recuperarse: “Yo le pedía mucho a Dios estar bien, volver a hacer lo que hago, pero no desde ese lago del ego, sino de poder hacer lo que me gustaba y poder llevarle un mensaje lindo a gente que estaba sufriendo lo que yo estaba sufriendo”.

Publicidad

Con el paso del tiempo, la presentadora optó por convertir su experiencia en una manera de apoyar a quienes están pasando por situaciones parecidas. “Eso es lo que me he encargado de hacer desde que Dios me dio este milagro, es que yo soy un milagro de la vida, yo no debería estar caminando, yo no debería estar haciendo tantas cosas. Todos los días que me levanto le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma”.