Lindsay Lohan reveló que sufre de estrés postraumático. “Es culpa de los ‘paparazzis’”

La protagonista de ‘Otro viernes de locos’ vive ahora en Dubái, donde hay leyes estrictas que prohíben tomar fotografías sin permiso, y está feliz de mantenerse alejada del foco de atención con su hijo Luai, de dos años, y su esposo Bader Shammas.

¿Qué dijo Lindsay Lohan?

Ella le dijo al periódico The Times: “No quiero que mi familia vuelva a sufrir la persecución de los paparazzi como me pasó a mí. Fueron momentos aterradores en mi vida. Sufro de TEPT extremo por esas situaciones. Las situaciones más invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así nunca vuelvan a suceder. No es seguro. No es justo”.

Lindsay publica fotografías de la vida familiar en sus de redes sociales, pero no muestra el rostro de su hijo y explicó que es para su “protección”.

Ella declaró a la publicación: “Es algo que mi esposo y yo discutimos constantemente. ¿Queremos enseñárselo a nuestro hijo? Sabremos cuándo sea el momento adecuado, pero también es una protección”.

Persecución mediática

La estrella de Hollywood insistió en que no le importa que los fans le pidan selfies, pero se siente incómoda cuando la gente la filma con sus teléfonos cuando está en público.

Agregó: “Muchas veces, alguien que está conmigo se da cuenta de que alguien está filmando [y yo no]. Creo que he vivido con eso durante tanto tiempo que no importa. Pero claro, ahora, alguien tiene el teléfono encima todo el tiempo. Da miedo. Es muy incómodo. Preferiría que alguien simplemente preguntara si puede tomar una foto, o si no, te vuelves cauteloso con cada movimiento que haces”.

Lindsay ha admitido anteriormente que dejar Los Ángeles para ir a Dubái le ha dado la oportunidad de llevar una vida más “normal”.

Durante una aparición en Live with Kelly and Mark, Lindsay explicó: “Estoy muy lejos de Hollywood y vivo una vida muy normal. No tengo la preocupación de no poder ir a comer a este lugar porque alguien le va a tomar una foto a mi hijo. Y simplemente... me siento muy segura.

Lindsay también insistió en que su familia puede disfrutar de tiempo de calidad juntos sin ser molestados. La actriz, que se casó con Bader en 2022, dijo: “No puedes tomarle una foto a otra persona si estás en un restaurante. Tienes que pedírsela, lo cual es muy diferente a lo que ocurre aquí”.