Liss Pereira, ex MasterChef, revela que convulsionó 25 veces. Padece varios males.

La nortesantandereana de 38 años ha sabido destacarse en un ambiente donde la mayoría s onhombres: el del stand up comedy. La también locutora he realizado giras con sus monólogos y hace tres años aceptó el reto de ser participante de MasterChef Celebrity, aunque no ganó, si logró llamar la atención por sus comentarios divertidos, pero también con sus opiniones directas.

Ahora Liss Pereira concede una entrevista donde habla de sus orígenes en la comedia, su vida en Norte de Santander y su salud. Justamente, sobre este último aspecto sorprendió al contar que debió hace un alto en el camino y procurar dar tiempo a su bienestar porque su condición en general, no era la mejor.

Los males que aquejaban a Liss Pereira

Fue en el programa digital ‘Sinceramente con Cris’, conducido por la periodista Cristina Estupiñán, que ahondó en estos temas. “Yo me di cuenta a mis 37 por ahí, que tenía un montón de cosas que me explican hoy, porque antes me costaba tanto tantas cosas. Tengo neurodivergencia, mi cerebro no es como normal, tengo TDA, trastorno del déficit de atención y tengo dismorfia corporal (...) lo mío era ansiedad. Yo después de Masterchef estuve pasando por una ansiedad, pero crítica. Yo tengo migraña crónica desde chiquita y, combinado con todo este paquete tan sabroso que le acabo de mencionar (...), estuve convulsionando. Un día tuve 25 convulsiones de la ansiedad tan berraca”.

Ante tantos episodios y tan fuertes debió detenerse y privilegiar su salud. “Se me volvió un episodio de Aura, algo así, combinado con todo eso y estuve muy enferma, entonces yo hice un parón, hice una parada importante en mi vida, le bajé un montón al trabajo, otra vez porque cuando tuve a mi hijo también le bajé un montón al trabajo, y decidí centrarme en mi salud y desde ahí, gracias a Dios”, comentó la también madre de Ignacio, fruto de su relación con el comediante Ricardo Quevedo, conocido como ‘Cejas pobladas’.

Liss Pereira y cómo la afectó su paso por MasterChef

Liss ha podido hacer una reflexión sobre lo que le ocurría y supo que no era solo el presente el que la afectaba sino un cúmulo de situaciones. “Es que suma, es que es como dice un escritor: ‘uno nunca llora por lo que es, sino por lo que nunca lloró antes’, entonces suma un montón de cosas que pasan en la vida de una persona y no son terribles porque hay gente que le pasan cosas peores, pero veníamos de pandemia, pasamos la pandemia, luego yo voy y me meto en un formato tipo reality, que ya sabemos en qué condiciones fue, todo esto”, indicó refiriéndose a lo vivido en MasterChef Celebrity donde tuvo desencuentros con la ganadora de ese año Carla Giraldo y por supuesto se convirtió en el centro de comentarios en las redes.

¿Cómo está la salud de Liss Pereira hoy?

“Después de eso vino una atención desmedida de la gente que fue muy linda, pero yo no soy de eso, yo fui de radio toda mi vida, entonces empezar de hacerme conocida por mi trabajo y lo que soy capaz de hacer a pasar a por un escándalo, que nunca me ha gustado (…) es no lo conocen a uno, si no tienen una imagen que ni siquiera fue uno sino que fue editado entonces eso era difícil la pérdida de la privacidad, para mí fue muy difícil. Estar en el parque con mi hijo y que gente desde los edificios me gritara eso eso para mí fue un choque, no sé qué me jodió, pero me jodió, o sea, un montón de cosas supongo que no trabajé desde niña”.

La salud de Pereira ha mejorado con el trabajo que ha desarrollado y recalcó cómo se siente ahora. “Estoy feliz, yo creo que estoy en un momento tan chévere de mi vida, estoy tan contenta, tan agradecida con todo lo que pasa y entre más agradecida estoy más cosas buenas pasan”.

