¿Listo para irse? Mauricio Figueroa hizo preocupante anuncio en ‘LCDLF’

Mauricio Figueroa, reconocido actor colombiano y participante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, ha manifestado su intención de abandonar el reality show debido a complicaciones de salud.

Desde el inicio del programa, el también modelo y presentador ha estado lidiando con una lesión en su rodilla que ha afectado su desempeño en las diversas actividades y competencias dentro de la casa.

¿Mauricio Figueroa renunció a ‘La casa de los famosos’?

En la mañana de este miércoles, 12 de febrero, el antioqueño de 75 años compartió con sus compañeros de reality su difícil decisión en la cual advirtió que “ya fue suficiente mi experiencia aquí”.

“He intentado mantenerme al ritmo de la competencia. Esto, definitivamente, es para otro tipo de personas (...) El target para este programa es otro, es de gente dinámica y con energía. No es el roce con los compañeros, porque ya hemos limado asperezas y la experiencia ha sido absolutamente maravillosa, pero mi salud me está reclamando”, expresó el actor con evidente frustración.

A pesar de los esfuerzos del equipo de producción para facilitar su movilidad con una silla de ruedas eléctrica, Mauricio Figueroa considera que lo mejor para su integridad es abandonar La casa de los famosos. Sin embargo, advirtió que no puede renunciar.

“Cuando uno está aquí, uno no puede renunciar, hay un compromiso laboral, por eso no lo voy a hacer, pero esto es algo que me impide seguir”, agregó.

Así entonces, Mauricio Figueroa solicitó a sus compañeros que lo nominen en las próximas votaciones, con el objetivo de ser eliminado del programa el próximo domingo 16 de febrero.

“He pensado que ustedes me nominen, porque tienen que hacerlo, para poder estar en la placa y estar en peligro. Al mismo tiempo, quiero hacerle un llamado a toda la gente bonita que han votado por mí para que ya no lo hagan. Esto es por mi salud, no por cobardía”, concluyó.

La petición de Mauricio Figueroa generó una ola de apoyo y solidaridad tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia. Los seguidores del programa inundaron las redes sociales con mensajes de aliento y comprensión hacia el actor, destacando su valentía y determinación.