Llane confesó que perdió la motivación en su carrera. Así vive su nueva etapa musical

Tras replantear su camino, el cantante contó en exclusiva a ‘Vea’ cómo recuperó la chispa creativa y el rumbo de su propuesta musical. Además, presentó su más reciente lanzamiento.

Por Daniel Guerrero Aldana
24 de agosto de 2025
Juan David Castaño Montoya, cantante mejor conocido como Llane.
Fotografía por: Instagram @llane

El artista antioqueño Juan David Castaño, conocido artísticamente como Llane y recordado por haber sido integrante de Piso 21, atraviesa un momento de transformación artística y personal. El músico habló con Vea sobre el proceso de reencontrarse con su esencia luego de reconocer que había perdido el entusiasmo por su carrera.

“Ya le estaba perdiendo mucha motivación a mi carrera (…) muchas veces en el proceso creativo, cuando hay tantas opiniones o tanta gente metida y no te dejan ser, se pierde la magia”, admitió el artista, quien hace más de un año decidió cerrar su etapa con Warner Music y también desvincularse de su equipo de management.

Ese quiebre lo llevó a replantear su camino y a trabajar durante dos años en una nueva propuesta musical. “Lo que hice fue salir de lugares donde no me sentía cómodo y volver a empezar. Hoy en día ya tengo un nuevo equipo, y dentro de poco daré una noticia muy grande que me va a ayudar mucho a poder llevar esto a donde queremos”, explicó Llane.

La reconexión de Llane con sus raíces

En este periodo de búsqueda, el cantante paisa decidió rendir homenaje a los recuerdos que marcaron su infancia. Creció en un ambiente familiar donde la música llanera era protagonista, gracias a la pasión de su padre y a las experiencias en el restaurante de su familia en Medellín, donde comenzó a cantar de niño. Ese vínculo lo llevó a grabar Cómo no voy a decirlo, un tema del maestro venezolano Luis Silva al que imprimió su propio estilo, entre el bolero y la raíz cultural que lo inspira.

Según explicó Llane a Vea, la idea de versionar este clásico nació de un sueño: “Me levanté con la imagen de estar cantando esa canción de cierta manera, y así fue como terminó el video. Quería darle también ese toque antioqueño, como esos restaurantes donde uno comía pan de chócolo y había guitarristas amenizando”.

Para Llane, este proyecto simboliza una reconexión con el niño que comenzó a cantar para ganarse 80 mil pesos en un día y que descubrió allí el poder de la música como forma de encuentro y celebración.

“Es un aguacero, porque es como cuando uno tiene todo contenido y después lo saca, pero desde la parte bonita de expresar todos los sentimientos por medio del arte y la reconexión creativa”, describió sobre esta nueva etapa.

Sin prisa y con paciencia, Llane prefiere consolidar una propuesta auténtica, antes que dejarse llevar por la inmediatez de la industria. Su apuesta es clara: reconectar con su esencia para volver a conquistar a sus seguidores, ahora desde un lugar mucho más íntimo y honesto.

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Llane

Nueva canción de Llane

Piso 21

Exintegrante de Piso 21

