Locutores de ‘Impresentables’ recordaron su pasado ¿A qué se dedicaban antes?

Impresentables, de Los 40 Colombia, se convirtió en uno de los programas más populares de la radio en el país. Con Valentina Taguado, Roberto Cardona y Pipe Flórez en los micrófonos, este espacio se ha caracterizado por su humor ácido y por las particulares preguntas que suelen recibir sus invitados.

¿A qué se dedicaban antes los presentadores de ‘Impresentables’, de ‘Los 40′?

En medio de una charla que sostuvieron en días recientes, los locutores del programa recordaron su pasado y les contaron a los oyentes cuáles fueron los trabajos que desempeñaron antes de llegar a los medios de comunicación.

Pipe Flórez, por ejemplo, mencionó que hace tres años se ganaba la vida como guarda de seguridad. Según él, en ese momento nunca imaginó que se ganaría la vida como locutor de radio.

“Soñaba con ser rey nacional de la trova (...) Yo, cuando era vigilante, hacía reír a la gente con mis historias y pensaba en que sería muy bueno que fueran escuchadas por muchas más personas”, expresó el antioqueño.

Sin embargo, el momento más emotivo entre los integrantes de Impresentables fue cuando Diana Restrepo, quien está en reemplazo de Valentina Taguado, contó su historia de vida.

“Hace 8 años, aproximadamente, vendía tintos por toda la Avenida 1 de Mayo, en Kennedy. Mi hijo Miguel tenía año y medio cuando llegué a Bogotá, pues me separé de su papá y quería estar cerca a mis hermanos, así como buscar mejores oportunidades de vida. En ese momento, mi hermana Yuri fue una de las que más me ayudó y me regaló unos termos para empezar a trabajar”, comentó la huilense con lágrimas en los ojos.

“Al principio me tocaba ir con los termos en la mano y caminar el sector unas tres o cuatro veces al día para hacer un producido de 30.000 pesos”, agregó Diana Restrepo con la voz entrecortada.

Cabe recordar que Roberto Cardona siempre ha estado vinculado a los medios, pues empezó a trabajar como productor radial en la emisora de la universidad donde estudió Comunicación Social y Periodismo.

En cuanto a Valentina Taguado, se sabe que comenzó a trabajar siendo menor de edad (con permiso de su mamá) en una conocida franquicia de comida. Además, tiene una conmovedora historia de vida que impactó al público cuando salió a la luz.

¿Por qué Valentina Taguado no está en ‘Impresentables’ de ‘Los 40′?

En días recientes, la locutora y figura de redes sociales fue anunciada como participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Por esta razón, permanecerá ausente de Impresentables y, mientras tanto, en su lugar estará Diana Restrepo, quien tuvo una cálida acogida entre los seguidores del programa.