Lorena Rojas: de qué murió, hija y más de la actriz de ‘El cuerpo del deseo’

A las mañanas de Caracol Televisión llega en los próximos días El cuerpo del deseo, la historia de don Pedro José Donoso, un hombre de 67 años, adinerado y quien conquistó a Isabel Arrroyo, una joven y atractiva mujer.

A causa de un ataque al corazón, Pedro José muere, pero reencarna en el cuerpo de Salvador Cerinza, un hombre campesino quien falleció al mismo tiempo. Sin embargo, al estar en ese cuerpo descubre grandes secretos que no hubiera querido conocer.

Te puede interesar: Hallan sin vida a actor que había sido reportado como desaparecido ¿qué le pasó?

¿Quién era Lorena Rojas, Isabel Arroyo en ‘El cuerpo del deseo’?

Lorena Rojas fue la actriz que le dio vida a Isabel Arroyo en El cuerpo del deseo. A lo largo de su carrera, que comenzó en 1990 con Alcanzar una estrella, hizo parte de importantes producciones que la catapultaron como una de las actrices más comentadas de México.

Además de actriz, Lorena también debutó como cantante con trabajos discográficos como Como yo no hay ninguna, Deseo, tema musical de El cuerpo del deseo, entre otras.

¿Qué enfermedad tenía Lorena Rojas?

En el 2008, la actriz se sometió a una serie de chequeos médicos para quedar embarazada, pero fue diagnosticada con cáncer de seno y de huesos. Duró en tratamiento año y medio, tiempo en el que logró recuperarse de manera satisfactoria. Durante ese tiempo, la actriz no dejó de trabajar, de hecho, protagonizó la telenovela Entre el amor y el deseo y también hizo parte de Rosario.

“El cáncer no es una enfermedad que se quite como una gripe con una aspirina, el cáncer está en tu cuerpo de manera permanente. Siempre va a tener que cuidarse, siempre va a tener que estar muy pendiente del médico y afortunadamente los síntomas fueron detectados muy a tiempo, se hizo un tratamiento. Lorena se está recuperando tan satisfactoriamente que si no, no hubiera estado en un casting para Televisa”, dijo en el 2014 Mayra Rojas, hermana de la artista.

Aunque la actriz creía que ya había superado ese difícil momento, tiempo después descubrieron que ese cáncer le había hecho metástasis en el hígado. Pese al diagnóstico, Lorena volvió a su tratamiento, pero, lamentablemente, el 16 de febrero del 2015 falleció, seis días después de haber cumplido 44 años.

La noticia de su deceso conmocionó al mundo del entretenimiento en México. Familiares, amigos y seguidores se despidieron de la actriz con profunda tristeza.

¿Quién era la hija de Lorena Rojas?

Antes de morir, Lorena Rojas se había convertido en mamá de una bebé que adoptó a quien llamó Luciana. En el momento de su deceso, la pequeña tenía un año, por lo que quedó bajo la custodia de Mayra Rojas, hermana de la actriz.

“Luciana es una niña como Fabián, como Ivana, que ha crecido rodeada de amor y de ilusiones. También lleva sus nalgaditas de vez en cuando, porque ni modo, tenemos que educar y la educación no es precisamente la más linda siempre; duele como papá regañar, castigar. Mi abuela decía ‘una nalgada a tiempo te quita veinte dolores de cabeza”, comentó Mayra en una entrevista para Mezcal TV.

¿Qué pasó con Jorge Monje, la pareja de Lorena Rojas?

Lorena sostenía un romance con el productor español Jorge Monje, quien 11 meses después, acabó con su vida, al parecer, por la profunda depresión que le dejó la muerte de la actriz. Antes de su muerte, Monje había asegurado que Mayra, la hermana de Lorena, no le permitía ver a su hija Luciana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Lorena estaba reacia a una relación porque no quería que nadie sufriera por su enfermedad (cáncer). Cuando conoció a Jorge y se prendió la llama del amor, ella le habló muy claro de su mal; pero Jorge le dejó saber que la combatirían juntos, y que el amor los iba a mantener unidos en las buenas y las malas”, contó una amiga de la actriz a Hola México. Dos días antes del fallecimiento de Rojas, la pareja se había casado.